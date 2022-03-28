Papa Franciscus, Kanadalı yerli topluluklarının liderleriyle görüştü - Son Dakika

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Kanada'da geçmişte Katolik Kilisesi'ne bağlı okullarda fiziksel ve cinsel istismara maruz kalan yerli çocuklara dair hakikat arayışındaki Kanadalı yerli topluluklarının temsilcileriyle görüştü.

Vatikan Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Papa'nın bu sabah Vatikan'daki Papalık Kütüphanesi'nde Kanada'daki yerli gruplardan Metis'ten 10 kişiyi ve Inuit'ten 8 kişiyi ayrı ayrı kabul ettiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu görüşmelerin Papa'nın hayatta kalanların acılarını dinleme ve onlara kulak verme amacıyla yapıldığı ve gelecek günlerde de devam edeceği belirtildi.

Metis Ulusal Konsey Başkanı Cassidy Caron, Papa ile görüşme sonrasına Vatikan'da basına yaptığı açıklamada, "Tanıma, özür ve tazminat için çok geç olsa da doğru olanı yapmak için asla geç değildir." dedi.

Caron, Papa Franciscus'un istismarın yapıldığı okuldan kurtulanları dinlediği ve üzüntüsünü belirttiğini söyledi.??????? Caron, kendilerine katılmaya davet ettikleri Papa'nın İngilizce olarak "Hakikat, adalet, şifa ve uzlaşma" ifadeleriyle karşılık verdiğini, bunu kendisinin "kişisel taahhüdü" olarak kabul ettiklerini ifade etti.

Papa Franciscus, Kanada'daki yerli topluluklarının liderlerine 2 yıllık bekleme süresinin ardından geçen haziranda, Aralık 2021 için randevu vermişti. Söz konusu görüşme Kovid-19 salgınının Omicron varyantındaki artışlar sebebiyle bugüne kalmıştı.

Bu arada, Metis, Inuit yerli toplulukları haricindeki üçüncü grup "First Nation"un da 31 Mart Perşembe günü Papa tarafından kabul edileceği bildirildi.

Kanada'da kilise okullarında ölen yerli çocuklar meselesi

Konuyu soruşturan Kanada'daki Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu, 1831-1996 yıllarında faaliyet gösteren kiliseye bağlı yatılı okullar hakkındaki çalışmasını 2015 yılında tamamlamış ve 4 bin sayfalık bir rapor yayınlanmıştı.

Söz konusu raporda, en az 4 bin 200 yerli çocuğun bu okullarda istismar ya da ihmal sonucu öldüğü belirtilmişti.

Kanada'da Katolik Kilisesinin kontrolündeki yatılı kilise okullarından bazılarının bahçesinde de resmi kayıtlarda olmayan çok sayıda çocuk mezarı bulunmuştu.

Yatılı kilise okullarında yaşanan trajedi için Kanada'daki Katolik kuruluşlar özür dilemesine rağmen Vatikan'dan şu ana kadar herhangi bir özür gelmedi.

Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu raporundan sonra yerli halktan defalarca özür dileyen Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 2017 yılında Vatikan'a yaptığı resmi ziyaret sırasında Papa'dan da özür talep etmişti.

Trudeau'nun tüm girişimlerine rağmen bugüne kadar özür dilemeyen Papa Franciscus, British Columbia ve Saskatchewan eyaletlerindeki isimsiz çocuk mezarları konusunda da acı çektiğini belirtmiş ve yerli halkın haklarına ve kültürüne saygı gösterilmesi çağrısında bulunmuştu.