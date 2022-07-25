Papa Franciscus, kiliselerde istismar edilen yerlilerle uzlaşmak için Kanada'da

Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, 6 gün sürecek olan Kanada ziyaretinin ilk durağı olan Edmonton kentine geldi.

ITA Hava Yollarına ait bir uçakla Kanada'ya gelen Papa Franciscus, havaalanında Başbakan Justin Trudeau ve Genel Vali Mary Simon'ın yanı sıra diğer kilise ve yerlilerin temsilcileri tarafından karşılandı.

Ziyaretini; Roma Katolik Kilisesi'nin Kanada'daki yatılı kilise okullarında yerli çocuklara uygulanan kötü muamele için uzlaşmayı amaçlayan "tövbe haccı" olarak tanımlayan Papa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şu görüşleri dile getirdi:

"Kanada'nın değerli kardeşleri, Yerli halklarla tanışmak için aranıza geliyorum. Umarım, Tanrı'nın lütfuyla, tövbe haccım, halihazırda yapılmış olan uzlaşma yolculuğuna katkıda bulunabilir. Lütfen bana dua ile eşlik edin."

Daha sonra seyahatinin Alberta bölümünde kalacağı St. Joseph Ruhban Okulu'na geçen Papa Franciscus, 25 Temmuz'da Kanada'da kamuoyuna ilk açıklamasını yapacağı yer olan Edmonton'un güneyindeki Maskwacis topluluğunda bulunan eski Ermineskin Yatılı Kilise Okulu'nu ziyaret edecek.

Franciscus'un burada yerli halktan maruz kaldıkları suiistimaller için özür dilemesi ve katılımcılarla birlikte ayin yapması bekleniyor.

Aynı gün Edmonton'daki bir kilisenin cemaatiyle buluşacak olan Papa, 26 Temmuz'da şehrin futbol stadyumunda büyük bir açık hava ayinini yönetecek.

Papa Franciscus, 27 Temmuz'da Quebec City'ye gidecek ve burada Başbakan Justin Trudeau ve Genel Vali Mary Simon ile görüşecek ve ardından halka hitap edecek.

Papa, 28 Temmuz'da Notre Dame Katedrali'nde piskoposlar, rahipler ve pastoral işçilerle dua edecek.

Ziyareti 29 Temmuz'da sona erecek olan Papa, Montreal'de yerli halklardan oluşan bir heyet ile bir araya gelecek.

Aynı gün Quebec'ten ayrılacak olan Papa, beş saatlik uçuşla kuzeydeki Iqaluit'e gidecek.

Papa Franciscus, Kanada'nın en kuzeydeki ve en seyrek nüfuslu bölgesi Nunavut eyaletinin başkenti Iqaluit'de, Kanada'nın yatılı kilise okullarında kalan ve halen hayatta olan yerlilerle buluşacak. Papa, programının bu aşamasından sonra Kanada'dan ayrılacak.

Papa, Kanadalı yerli gruplardan nisanda özür dilemişti

Papa Franciscus, Kanadalı yerli gruplarından "Metis", "Inuit" ve "First Nations" ile marttaki görüşmelerinin ardından 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, Kanada'da Katolik Kilisesi'ne bağlı yatılı okullarda geçmişte çocuklara yapılan muamele karşısında "öfke, utanç ve acı" duyduğunu belirterek, "Kilisenin bazı üyelerinin içler acısı davranışları için Tanrı'dan af diliyor ve size tüm kalbimle acı çektiğimi ifade etmek istiyorum. Ben de sizden özür dilemek konusunda Kanadalı Piskopos kardeşlerime katılıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Yerli gruplar bu "özrü" bekliyordu

Konuyu soruşturan Kanada'daki Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu, 1831-1996 döneminde faaliyet gösteren kiliseye bağlı yatılı okullar hakkındaki çalışmasını 2015'te tamamlamış ve 4 bin sayfalık rapor yayımlanmıştı. Komisyon, yaşananları "kültürel soykırım" olarak tanımlamıştı.

Söz konusu raporda, en az 4 bin 200 yerli çocuğun bu okullarda istismar ya da ihmal sonucu öldüğü belirtilmişti.

Kanada'da Katolik Kilisesi'nin kontrolündeki yatılı kilise okullarından bazılarının bahçesinde, resmi kayıtlarda olmayan çok sayıda çocuk mezarı bulunmuştu.

Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu raporundan sonra yerli halktan defalarca özür dileyen Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 2017'de Vatikan'a yaptığı resmi ziyarette Papa'dan da özür talep etmişti.