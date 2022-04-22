Papa Franciscus, Patrik Kirill ile Kudüs'te planlanan görüşmesini iptal etti - Son Dakika
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Papa Franciscus, Patrik Kirill ile Kudüs'te planlanan görüşmesini iptal etti

22.04.2022 14:11
Papa Franciscus, Patrik Kirill ile Kudüs'te planlanan görüşmesini iptal etti

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill ile haziranda Kudüs'te planlanan görüşmeyi iptal ettiklerini bildirdi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill ile haziranda Kudüs'te planlanan görüşmeyi iptal ettiklerini bildirdi.

Papa, Arjantin'in La Nacion gazetesine verdiği demeçte, Patrik Kirill ile ilişkilerinin "çok iyi" olduğunu belirtirken "Vatikan'ın Patrik Kirill ile haziranda Kudüs'te planladığımız ikinci görüşmeyi iptal etmek zorunda olmasından ötürü üzgünüm. Diplomasimiz şu anda bizim bir araya gelmemizin kafa karışıklığı yaratabileceğini anladı." dedi.

Diğer yandan, Ukrayna'ya açtığı savaş dolayısıyla Rusya'yı ya da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i doğrudan kınamadığı için eleştirildiği hatırlatılan Papa Franciscus, daha önce hiçbir Papa'nın böyle bir kınama yapmadığını ifade etti.

Papa, Kiev'e ziyaret etmesiyle ilgili de böyle bir ziyaretinin ardından savaşın devam etmesi durumunda bunun bir anlamı olmadığını kaydetti.

Rus Ortodoks Kilisesi: "Son iki ayın olayları görüşmeyi ertelemeye zorladı"

Rus Ortodoks Kilisesi Dış İlişkiler Bölümü Başkanı İlarion ise yaptığı açıklamada Patrik Kirill ve Papa Franciscus'un görüşmesinin ertelenmesine Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğunu söyledi.

Görüşmenin daha uygun bir zamanda yapılmasını bekleyeceklerini kaydeden İlarion, "Son iki ayın olayları (Rusya-Ukrayna savaşı) bizi planda düzenlemeler yapmaya ve görüşmeyi ertelemeye zorladı. Şu anda görüşmenin hazırlanmasında çok fazla zorluk çıkacaktı. Bu, güvenlik, lojistik ve görüşmenin kapsamı konularını ilgilendiriyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıca İlarion, Kirill ve Franciscus'un nerede ve ne zaman görüşeceğinin ilan edilmediğini ifade ederek toplantının lojistiği ve içeriği üzerinde bile çalışmaya başlamadıklarını sözlerine ekledi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill, ilk kez 2016'da Küba'nın başkenti Havana havalimanında görüşmüştü. İki dini lider, 16 Mart'ta da video konferans yöntemiyle bir görüşme yaparak Ukrayna-Rusya savaşını ele almıştı.

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Vatikan, Kudüs, Papa, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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