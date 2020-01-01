Papa Franciscus'tan elini bırakmayan kadına sert tepki - Son Dakika
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Papa Franciscus'tan elini bırakmayan kadına sert tepki

6 saat önce

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus, Vatikan'da St. Peter's Meydanı'ndaki yılbaşı etkinliklerinde elini tutup bırakmayan kadının eline vurdu.

Papa Franciscus'tan elini bırakmayan kadına sert tepki, System.String[]

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus, Vatikan'da St. Peter's Meydanı'ndaki yılbaşı etkinliklerinde elini tutup bırakmayan kadının eline vurdu.

CNN'nin haberine göre, Papa, yılbaşı etkinlikleri kapsamında St. Peter's Meydanı'nda toplanan insanları selamladı, bazılarıyla tokalaştı.

Papa Franciscus, selamlamanın ardından yoluna devam etmek isterken bir kadının, elini tutarak kendisine çekmesi ve bırakmaması üzerine diğer eliyle kadının eline vurdu.

Görüntülerde, Papa'dan gördüğü sert tepki üzerine, kadının neye uğradığına şaşırdığı görülüyor.

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Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:48 Kaynak: AA
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