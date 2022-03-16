Papa Franciscus ve Patrik Kirill, Ukrayna'daki savaşı görüştü - Son Dakika
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Papa Franciscus ve Patrik Kirill, Ukrayna'daki savaşı görüştü

16.03.2022 20:57
Papa Franciscus ve Patrik Kirill, Ukrayna'daki savaşı görüştü

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ve Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill, video konferansla yaptıkları görüşmede, Kiev ve Moskova arasında adil barışa bir an önce ulaşılması umudu olması yönünde çağrı yaptı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ve Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill, video konferansla yaptıkları görüşmede, Kiev ve Moskova arasında adil barışa bir an önce ulaşılması umudu olması yönünde çağrı yaptı.

Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, yaptığı yazılı açıklamada, iki ruhani liderin görüşmelerinde, Ukrayna'daki savaşı ve bu savaşta Hristiyanların barışı üstün kılmak için oynayabilecekleri rolü ele aldığını bildirdi.

Açıklamada, barışa ulaşma isteğiyle gerçekleştirilen bu görüşme için Papa'nın Patrik'e teşekkür ettiği belirtilerek, "Kilise, siyasetin dilini değil Hz. İsa'nın dilini kullanmalıdır." ifadesi yer aldı.

İki ruhani liderin de Rusya ve Ukrayna arasında devam eden müzakere sürecinin olağanüstü önem taşıdığını vurguladığı aktarılan açıklamada, "Papa, 'Savaşın faturasını ödeyenler halktır, Rus askerleridir ve bombalanan, ölen insanlardır' dedi." ifadesi kullanıldı.

Papa Franciscus ve Patrik Kirill'in barışın öneminin altını çizdiği ve savaştan acı çeken halklara yardım etmeleri gerektiğinin üzerinde durdukları kaydedildi.

İtalyan basınında, görüşmeye yönelik Rus Ortodoks Kilisesi'nden yapılan açıklamaya da yer verilerek, iki ruhani liderin, Kiev ve Moskova arasında adil bir barış olması umudunu dile getirdikleri belirtildi.

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Ortodoks Kilisesi, Ukrayna, Papa, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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