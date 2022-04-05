Papa haziranda Lübnan'ı ziyaret edecek - Son Dakika

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un haziranda Lübnan'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

Avn, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Vatikan'ın Beyrut Büyükelçisi Monsignor Joseph Spitrie'nin kendisini Papa'nın Lübnan ziyareti hakkında bilgilendirdiğini ifade etti.

Papa Franciscus'un haziranda Lübnan olacağını aktaran Avn, ziyaretin net tarihi için Lübnan ile Vatikan arasında çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Papa'nın ziyareti öncesi Lübnan'da 15 Mayıs'ta genel seçimlerin düzenlenmesi planlanıyor.