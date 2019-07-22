Papa 'İdlib' konusunda endişeli
7 dakika önce
Katoliklerin ruhani lideri Franciscus, Esed'e İdlib'deki siviller için derin endişe duyduğunu belirten mektup yolladı.
Katoliklerin ruhani lideri Franciscus, Esed'e İdlib
'deki siviller için derin endişe duyduğunu belirten mektup yolladı. Papa
mektubunda, Esed'den "Bu insani yıkımı durdurması için mümkün olan her şeyi yapmasını" talep etti.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:32
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