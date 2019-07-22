Son Dakika Haberleri: Papa 'İdlib' konusunda endişeli
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Papa 'İdlib' konusunda endişeli

7 dakika önce

Katoliklerin ruhani lideri Franciscus, Esed'e İdlib'deki siviller için derin endişe duyduğunu belirten mektup yolladı.

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Katoliklerin ruhani lideri Franciscus, Esed'e İdlib'deki siviller için derin endişe duyduğunu belirten mektup yolladı. Papa mektubunda, Esed'den "Bu insani yıkımı durdurması için mümkün olan her şeyi yapmasını" talep etti.
Papa Francis, İdlib, Papa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:32 
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