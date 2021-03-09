Papa ile görüşen Aylan bebeğin babası: Tabloyu insanların o olayı hatırlaması için verdim - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bulunduğu teknenin batması sonucu annesi ve abisiyle hayatını kaybeden Suriye uyruklu Aylan Kurdi bebeğin babası Abdullah Kurdi, Erbil'de Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Oğlunun çektiği acıların hatırlanması için Papa'ya Aylan'ın çizili olduğu tablo verdiğini aktaran Kurdi, "Hediye ettiğim tabloyu görünce çok üzüldü Papa, gözyaşlarının akacağını hissettim. Yaşlı ve büyük bir insan olduğu için ben konuyu değiştirmeye çalıştım üzülmesin, diye. Benim kalbim ağladı içeride ama sustum, nefesimi tuttum, fazla üzülmesin, diye atmosferi değiştirmeye çalıştım" dedi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, Irak ziyareti kapsamında geldiği Erbil kentinde, 2015'te Bodrum'da lastik botun batması sonucu sahile vuran cansız bedeniyle yürek burkan ve dünya gündemine gelen Suriyeli Aylan Kurdi bebeğin babası Abdullah Kurdi ile görüştü. Kurdi, Papa ile görüşmesinin ayrıntılarını DHA'ya anlattı. Papa'nın alçak gönüllülüğünden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Kurdi, barış mesajları olduğunu kaydederek, "Bu görüşme için göstermiş olduğu alçak gönüllülüğüne gözlerim inanmadı, çok mutlu oldum. 7 Mart'ta görüştük. O gün benim doğum günümdü. Papa ile görüşmek benim için en güzel doğum günü oldu. Çünkü o gerçekten alçak gönüllü bir insan. Mültecilere yardım etmeyi çok seviyor ve barış mesajları veriyor. Bu yüzden heyecanlanmıştım görüşmeden dolayı" diye konuştu.

'BÜTÜN İNSANLARIN EŞİT OLMASINI DİLİYORUM'

Papa'ya oğlunun çizildiği tabloyu verdiğini belirten Abdullah Kurdi, "İnsanlar o tabloya bakarak oğlumun çektiği acıları hatırlasın, diye verdim o tabloyu. Bütün dünya kapılarını hayır için açtı ama ne yazık ki unutuldu daha sonra. Ben bu tablo aracılığıyla insanların hatırlamasını istedim. Tabloyu görüp hatırlasınlar ve kalplerini sevgi için açsınlar, barış için açsınlar. Bütün dünyada barışın sağlanmasını diliyorum, benim isteğim bu. Bütün insanların eşit olmasını diliyorum. Hiç kimse kimsenin yüzüne kapı kapatmasın. Birisi diğerinin ihtiyacı olursa kapısını açsın çünkü o gerçekten muhtaçtır. Bundan eminim ki inşallah mültecilere karşı bakış değişecektir çünkü insanoğlunun kalbi var ve insanlığa karşı bağı var. İnsanların kalbini açıp bu olayları hatırlaması lazım. Bütün insanlardan kalplerini iyilik için açmalarını diliyorum. Savaşlar bitsin, normal bir hayat yaşayalım, bundan fazla bir isteğimiz yok" dedi.