Papa ile görüşen Aylan bebeğin babası: Tabloyu insanların o olayı hatırlaması için verdim -2 - Son Dakika

Papa ile görüşen Aylan bebeğin babası: Tabloyu insanların o olayı hatırlaması için verdim -2

09.03.2021 12:26
Papa ile görüşen Aylan bebeğin babası: Tabloyu insanların o olayı hatırlaması için verdim -2, System.String[]

'TABLOYU GÖRÜNCE ÇOK ÜZÜLDÜ'Papa'nın tabloyu görünce gözyaşlarının akacağını hissettiğini ve ağlamaması için konuyu değiştirmeye çalıştığını anlatan Kurdi, "Hediye ettiğim tabloyu görünce çok üzüldü.

'TABLOYU GÖRÜNCE ÇOK ÜZÜLDÜ'

Papa'nın tabloyu görünce gözyaşlarının akacağını hissettiğini ve ağlamaması için konuyu değiştirmeye çalıştığını anlatan Kurdi, "Hediye ettiğim tabloyu görünce çok üzüldü. Papa'nın gözyaşlarının akacağını hissettim. Yaşlı ve büyük bir insan olduğu için ben konuyu değiştirmeye çalıştım, üzülmesin ve ağlamasın, diye. Benim kalbim ağladı içeride ama sustum, nefesimi tuttum, fazla üzülmesin, diye atmosferi değiştirmeye çalıştım. Ellerini havaya kaldırdı ve benim için dua etti. Savaşta olsun, denizde olsun ölen herkes için de dua etti. Elini omuzuma attı ve bana 'İnşallah ailen cennettedir' dedi. Buna çok sevindim ben. Bu gibi durumda bir insanın duygularını ifade etmesi çok zor, siz bunu tahayyül edemezsiniz" diye konuştu.

'PAPA, BANA MADALYON HEDİYE ETTİ'Çocuklarını kaybettikten sonra hayatını çocuklara hizmet etmek için adadığını belirten Kurdi, ölen çocuklarının ismini verdiği 'Aylan ve Galip' adında yardım kuruluşu kurduğunu dile getirerek, "Ben şu an bir hayır kuruluşu kurdum. 'Aylan ve Galip Kurdi' adında bir hayır kuruluşu. Çadırlarda bulunan çocuklara yardım ediyoruz. Özellikle sadece çocuklara. Çocuklarımın ölümünden sonra hayatımı çocuklar için adadım, elimden geldiği kadar çocuklara hizmet edeceğim. Henüz küçük bir dernek, inşallah ileride daha da büyür" dedi.Papa'nın kendisine madalyon verdiğini de söyleyen Kurdi, "Papa bana bir madalyon verdi. Benim için hayatımdaki en büyük hediye oldu. Bu madalyon sanırım çok önemli bir şey, olmasaydı vermezdi" diye konuştu.'TÜRKİYE DEVLETİNE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM'Ülkesindeki savaşın bitmesini istediğini kaydeden Abdullah Kurdi, Suriyelileri barındırdığı ve yardım ettiği için Türkiye'ye teşekkürlerini iletti. Kurdi, "İlk başta Suriye'deki ülkemizdeki savaşın bitmesini istiyorum. Barışın sağlanmasını diliyorum, en büyük dileğim bu. İnsanların memleketlerine dönmesini diliyorum. Türkiye devletine çok teşekkür ediyorum, Suriyeli kardeşlerimizi barındırdığı için. Sayımız çok, daha fazla destek diliyoruz. Türkiye'de Suriyelilerin sayısının çok olduğunu biliyoruz. Türkiye, bu konuda elinden geleni yaptı. Erbil başkonsolosuna çok teşekkür etmek istiyorum, beni ofisinde karşıladı, ağırladı, çok saygıdeğer bir beyefendi. Bana Türk Kızılay ile birlikte iş birliği teklif etti ve Kızılay'la beraber burada çadırlarda bulunan çocuklara yardımda bulunacağı sözünü verdi. Kürt Bölgesel Yönetimi'nin de çok yardımları oluyor, onlara da çok teşekkür ediyorum" dedi.'TÜRKİYE VATANDAŞLIĞINI SEÇTİM'

Ailesini kaybetmesinin ardından birçok ülkenin kendisine vatandaşlık teklif ettiğini ama hiçbirini kabul etmeyerek, Türkiye'yi tercih ettiğini aktaran Abdullah Kurdi, Türkiye'nin acılı olaydan sonra kendisine yardımcı olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile de görüştüğünü anlatan Kurdi, "Benim ailem öldükten sonra dünyada hiçbir isteğim kalmadı. Türkiye devleti olaydan sonra ailemin naaşlarını Kobani'ye götürmem için yardımda bulundu. Hükümet de bana yardım etti Kobani'de sonra benimle görüşüldü ve bana Türk vatandaşı kimliği teklif edildi, kabul ettim. İlk başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştük, kendisiyle ve eşiyle görüştük. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşinin olaya dair çok üzüntüleri vardı. Bu duyguları nasıl ifade edebileceğimi bilmiyorum" diye konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Papa, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Papa ile görüşen Aylan bebeğin babası: Tabloyu insanların o olayı hatırlaması için verdim -2 - Son Dakika


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