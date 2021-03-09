Papa ile görüşen Aylan bebeğin babası Tabloyu insanların o olayı hatırlaması için verdim - Son Dakika

Papa ile görüşen Aylan bebeğin babası: Tabloyu insanların o olayı hatırlaması için verdim

Mehmet Mucahit CEYLAN- Burak EMEK/ERBİL (Irak), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bulunduğu teknenin batması sonucu annesi ve abisiyle hayatını kaybeden Suriye uyruklu Aylan Kurdi bebeğin babası Abdullah Kurdi, Erbil'de Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Oğlunun çektiği acıların hatırlanması için Papa'ya Aylan'ın çizili olduğu tablo verdiğini aktaran Kurdi, "Hediye ettiğim tabloyu görünce çok üzüldü Papa, gözyaşlarının akacağını hissettim. Yaşlı ve büyük bir insan olduğu için ben konuyu değiştirmeye çalıştım üzülmesin, diye. Benim kalbim ağladı içeride ama sustum, nefesimi tuttum, fazla üzülmesin, diye atmosferi değiştirmeye çalıştım" dedi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, Irak ziyareti kapsamında geldiği Erbil kentinde, 2015'te Bodrum'da lastik botun batması sonucu sahile vuran cansız bedeniyle yürek burkan ve dünya gündemine gelen Suriyeli Aylan Kurdi bebeğin babası Abdullah Kurdi ile görüştü. Kurdi, Papa ile görüşmesinin ayrıntılarını DHA'ya anlattı. Papa'nın alçak gönüllülüğünden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Kurdi, barış mesajları olduğunu kaydederek, "Bu görüşme için göstermiş olduğu alçak gönüllülüğüne gözlerim inanmadı, çok mutlu oldum. 7 Mart'ta görüştük. O gün benim doğum günümdü. Papa ile görüşmek benim için en güzel doğum günü oldu. Çünkü o gerçekten alçak gönüllü bir insan. Mültecilere yardım etmeyi çok seviyor ve barış mesajları veriyor. Bu yüzden heyecanlanmıştım görüşmeden dolayı" diye konuştu.

'BÜTÜN İNSANLARIN EŞİT OLMASINI DİLİYORUM'

Papa'ya oğlunun çizildiği tabloyu verdiğini belirten Abdullah Kurdi, "İnsanlar o tabloya bakarak oğlumun çektiği acıları hatırlasın, diye verdim o tabloyu. Bütün dünya kapılarını hayır için açtı ama ne yazık ki unutuldu daha sonra. Ben bu tablo aracılığıyla insanların hatırlamasını istedim. Tabloyu görüp hatırlasınlar ve kalplerini sevgi için açsınlar, barış için açsınlar. Bütün dünyada barışın sağlanmasını diliyorum, benim isteğim bu. Bütün insanların eşit olmasını diliyorum. Hiç kimse kimsenin yüzüne kapı kapatmasın. Birisi diğerinin ihtiyacı olursa kapısını açsın çünkü o gerçekten muhtaçtır. Bundan eminim ki inşallah mültecilere karşı bakış değişecektir çünkü insanoğlunun kalbi var ve insanlığa karşı bağı var. İnsanların kalbini açıp bu olayları hatırlaması lazım. Bütün insanlardan kalplerini iyilik için açmalarını diliyorum. Savaşlar bitsin, normal bir hayat yaşayalım, bundan fazla bir isteğimiz yok" dedi.

'TABLOYU GÖRÜNCE ÇOK ÜZÜLDÜ'

Papa'nın tabloyu görünce gözyaşlarının akacağını hissettiğini ve ağlamaması için konuyu değiştirmeye çalıştığını anlatan Kurdi, "Hediye ettiğim tabloyu görünce çok üzüldü. Papa'nın gözyaşlarının akacağını hissettim. Yaşlı ve büyük bir insan olduğu için ben konuyu değiştirmeye çalıştım, üzülmesin ve ağlamasın, diye. Benim kalbim ağladı içeride ama sustum, nefesimi tuttum, fazla üzülmesin, diye atmosferi değiştirmeye çalıştım. Ellerini havaya kaldırdı ve benim için dua etti. Savaşta olsun, denizde olsun ölen herkes için de dua etti. Elini omuzuma attı ve bana 'İnşallah ailen cennettedir' dedi. Buna çok sevindim ben. Bu gibi durumda bir insanın duygularını ifade etmesi çok zor, siz bunu tahayyül edemezsiniz" diye konuştu.

'PAPA, BANA MADALYON HEDİYE ETTİ'

Çocuklarını kaybettikten sonra hayatını çocuklara hizmet etmek için adadığını belirten Kurdi, ölen çocuklarının ismini verdiği 'Aylan ve Galip' adında yardım kuruluşu kurduğunu dile getirerek, "Ben şu an bir hayır kuruluşu kurdum. 'Aylan ve Galip Kurdi' adında bir hayır kuruluşu. Çadırlarda bulunan çocuklara yardım ediyoruz. Özellikle sadece çocuklara. Çocuklarımın ölümünden sonra hayatımı çocuklar için adadım, elimden geldiği kadar çocuklara hizmet edeceğim. Henüz küçük bir dernek, inşallah ileride daha da büyür" dedi.

Papa'nın kendisine madalyon verdiğini de söyleyen Kurdi, "Papa bana bir madalyon verdi. Benim için hayatımdaki en büyük hediye oldu. Bu madalyon sanırım çok önemli bir şey, olmasaydı vermezdi" diye konuştu.

'TÜRKİYE DEVLETİNE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Ülkesindeki savaşın bitmesini istediğini kaydeden Abdullah Kurdi, Suriyelileri barındırdığı ve yardım ettiği için Türkiye'ye teşekkürlerini iletti. Kurdi, "İlk başta Suriye'deki ülkemizdeki savaşın bitmesini istiyorum. Barışın sağlanmasını diliyorum, en büyük dileğim bu. İnsanların memleketlerine dönmesini diliyorum. Türkiye devletine çok teşekkür ediyorum, Suriyeli kardeşlerimizi barındırdığı için. Sayımız çok, daha fazla destek diliyoruz. Türkiye'de Suriyelilerin sayısının çok olduğunu biliyoruz. Türkiye, bu konuda elinden geleni yaptı. Erbil başkonsolosuna çok teşekkür etmek istiyorum, beni ofisinde karşıladı, ağırladı, çok saygıdeğer bir beyefendi. Bana Türk Kızılay ile birlikte iş birliği teklif etti ve Kızılay'la beraber burada çadırlarda bulunan çocuklara yardımda bulunacağı sözünü verdi. Kürt Bölgesel Yönetimi'nin de çok yardımları oluyor, onlara da çok teşekkür ediyorum" dedi.

'TÜRKİYE VATANDAŞLIĞINI SEÇTİM'

Ailesini kaybetmesinin ardından birçok ülkenin kendisine vatandaşlık teklif ettiğini ama hiçbirini kabul etmeyerek, Türkiye'yi tercih ettiğini aktaran Abdullah Kurdi, Türkiye'nin acılı olaydan sonra kendisine yardımcı olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile de görüştüğünü anlatan Kurdi, "Benim ailem öldükten sonra dünyada hiçbir isteğim kalmadı. Türkiye devleti olaydan sonra ailemin naaşlarını Kobani'ye götürmem için yardımda bulundu. Hükümet de bana yardım etti Kobani'de sonra benimle görüşüldü ve bana Türk vatandaşı kimliği teklif edildi, kabul ettim. İlk başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştük, kendisiyle ve eşiyle görüştük. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşinin olaya dair çok üzüntüleri vardı. Bu duyguları nasıl ifade edebileceğimi bilmiyorum" diye konuştu.