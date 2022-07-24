Papa, Katolik Kilisesi'ndeki istismarlardan ötürü "tövbe haccı" için Kanada'ya gitti - Son Dakika
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Papa, Katolik Kilisesi'ndeki istismarlardan ötürü "tövbe haccı" için Kanada'ya gitti

24.07.2022 18:13
Papa, Katolik Kilisesi'ndeki istismarlardan ötürü "tövbe haccı" için Kanada'ya gitti

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, geçmişte Katolik Kilisesi'ne bağlı okullarda fiziksel şiddete ve cinsel istismara maruz kalan yerli gruplarla görüşmek üzere Kanada'ya gitti.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, geçmişte Katolik Kilisesi'ne bağlı okullarda fiziksel şiddete ve cinsel istismara maruz kalan yerli gruplarla görüşmek üzere Kanada'ya gitti.

Papa, sabah saatlerinde ITA Hava Yollarına ait bir uçakla Kanada'ya doğru yola çıktı.

Vatikan'dan yapılan açıklamada, Papa'nın Roma- Edmonton uçuşu sırasında seyahatini takip eden gazetecilerle bir araya geldiği, Kanada'ya bu ziyareti "tövbe haccı" olarak nitelediği ifade edildi.

Katoliklerin ruhani lideri, 6 gün sürecek Kanada gezisindeki temaslarına Edmonton kentinden başlayacak. Papa, Edmonton dışında Quebec ve Iqaluit kentlerini de ziyaret edecek.

Papa, bu ülkedeki temasları boyunca daha önce özür de dilediği, Katolik Kilisesine bağlı yatılı okullarda fiziksel şiddete ve cinsel istismara maruz kalan yerli gruplarla bir araya gelecek.

İtalyan basını da Papa Franciscus'un bu ziyaretinde geçmişte yaşananlardan ötürü pişmanlığını dile getireceğini ve bunun Kanadalı yerli halkla "uzlaşma" amacı taşıdığını yazdı.

Bu arada, dizinden yaşadığı sıkıntılar sebebiyle bir süredir etkinliklere tekerlekli sandalyeyle katılan Papa'nın bu sabah Kanada'ya gideceği uçağa da asansörü olan özel ambulans ile bindirildiği görüldü.

Papa, Kanadalı yerli gruplardan nisanda özür dilemişti

Papa Franciscus, Kanadalı yerli gruplarından "Metis", "Inuit" ve "First Nations" ile marttaki görüşmelerinin ardından 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, Kanada'da Katolik Kilisesi'ne bağlı yatılı okullarda geçmişte çocuklara yapılan muamele karşısında "öfke, utanç ve acı" duyduğunu belirterek, "Kilisenin bazı üyelerinin içler acısı davranışları için Tanrı'dan af diliyor ve size tüm kalbimle acı çektiğimi ifade etmek istiyorum. Ben de sizden özür dilemek konusunda Kanadalı Piskopos kardeşlerime katılıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Yerli gruplar bu "özrü" bekliyordu

Konuyu soruşturan Kanada'daki Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu, 1831-1996 döneminde faaliyet gösteren kiliseye bağlı yatılı okullar hakkındaki çalışmasını 2015'te tamamlamış ve 4 bin sayfalık rapor yayımlanmıştı. Komisyon, yaşananları "kültürel soykırım" olarak tanımlamıştı.

Söz konusu raporda, en az 4 bin 200 yerli çocuğun bu okullarda istismar ya da ihmal sonucu öldüğü belirtilmişti.

Kanada'da Katolik Kilisesi'nin kontrolündeki yatılı kilise okullarından bazılarının bahçesinde, resmi kayıtlarda olmayan çok sayıda çocuk mezarı bulunmuştu.

Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu raporundan sonra yerli halktan defalarca özür dileyen Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 2017'de Vatikan'a yaptığı resmi ziyarette Papa'dan da özür talep etmişti.

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Kaynak: AA

Kanada, Papa, Güncel, Son Dakika

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