Papa, konuşması sırasında sahneye çıkan kız çocuğunu kırmadı
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Papa Francis, Vatikan'da konuşma yaptığı sırada bir kız çocuğu sahneye çıkarak elleri belinde Katoliklerin dini lideri önünde bir süre dikildi.
Papa Francis, Vatikan'da konuşma yaptığı sırada bir kız çocuğu sahneye çıkarak elleri belinde Katoliklerin dini lideri önünde bir süre dikildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:00
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