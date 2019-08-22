Son Dakika Haberleri: Papa, konuşması sırasında sahneye çıkan kız çocuğunu kırmadı
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Papa, konuşması sırasında sahneye çıkan kız çocuğunu kırmadı

44 dakika önce

Papa Francis, Vatikan'da konuşma yaptığı sırada bir kız çocuğu sahneye çıkarak elleri belinde Katoliklerin dini lideri önünde bir süre dikildi.

Papa Francis, Vatikan'da konuşma yaptığı sırada bir kız çocuğu sahneye çıkarak elleri belinde Katoliklerin dini lideri önünde bir süre dikildi.

Papa Francis, Vatikan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:00 
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