Papa, Lübnan Başbakanı Mikati ile görüştü - Son Dakika

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile Vatikan'da bir araya geldi.

Vatikan Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Papa'nın Lübnan Başbakanı Mikati'yi kabul ettiği belirtildi.

Mikati'nin, Papa'nın ardından temasları kapsamında Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Vatikan Devletlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Monsenyör Paul Richard Gallagher ile görüştüğü bildirildi.

Başbakan Mikati'nin, Kardinal Parolin ile görüşmesinde, Vatikan ve Lübnan arasındaki tarihi ilişkiler ve Katolik Kilisesinin ülkede oynadığı rolün üzerinde durulduğu kaydedildi.

Lübnan halkının siyasi kriz ve sosyo-ekonomik koşullar açısından içinde bulunduğu mevcut duruma değinildiği vurgulanan açıklamada, adalet ile gerekli reformlar ve uluslararası toplumun desteğinin ülkenin sorunlarını çözmeye yardımcı olacağı umudu dile getirildi.

Vatikan açıklamasında, "Lübnan'ın Orta Doğu'dan yükselen bir barış ve kardeşlik mesajı olmaya devam etmesi için her Lübnanlının tam vatandaşlık kavramını teşvik etmesinin ne kadar önemli olduğu ve barış içinde bir arada yaşamanın öneminin altı çizildi." ifadesi kullanıldı.