Papa, ötanazi ve yardımlı intihara karşı olduğunu yineledi - Son Dakika

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, ötanazi ve yardımlı intihara karşı olduğunu, palyatif bakımın teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

Papa, çarşamba günleri yaptığı genel kabul oturumundaki konuşmasında, Katolik Kilisesinin ötanazi ile yardımlı intihara karşı olduğunu vurgularken, ölümün değil yaşamın bir hak olduğunu ifade etti.

"Kabul edilemez" olarak nitelediği ötanaziye yönelik eğilim konusunda uyaran Papa, modern tıbbın sunduğu palyatif bakım için minnettar olunması gerektiğini söyledi.

Ruhani lider, özellikle yaşlıların ve hastaların bir kenara terk edilmemeleri gerektiğini belirterek, "Yaşlıların ölümünü hızlandırmayın. Bu insanlık dışı. Ölüme eşlik etmeli ancak ölüme neden olmamalıyız ya da herhangi bir intihar biçimine yardım etmemeliyiz." dedi.