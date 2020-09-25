Papa: "Pandemi, kaynakların adaletsiz dağıtımının değişmesi için bir fırsat" - Son Dakika

Papa: "Pandemi, kaynakların adaletsiz dağıtımının değişmesi için bir fırsat"

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu'na bugün gönderdiği video mesaj ile hitap ederek, "Pandemi, kaynakların adaletsiz dağıtımının değişmesi için bir fırsat" dedi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu'na bugün gönderdiği video mesaj ile hitap ederek, "Pandemi, kaynakların adaletsiz dağıtımının değişmesi için bir fırsat" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu toplantılarında ülke liderlerinin video mesaj yoluyla konuşmaları devam ederken, bugün Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis de toplantılara gönderdiği video mesaj ile katıldı. Papa, BM'ye ilk ziyaretinin beşinci yıl dönümünde yayınlanan mesajında örgütün 75. yıl dönümü hakkında "Örgütün devletler arasında birliğe ve tüm insanlık ailesine hizmetlerinin gelişerek sürmesi" temennisinde bulundu.

Korona virüs salgını nedeni ile dünyada mevcut olan ekonomik, sağlık ve sosyal sistemlerin sorgulandığına değinen Papa, "Salgın aslında bizi bir seçim yapmaya çağırıyor. Şimdi gerçekten önemli olanla gerekli olmayanı ayırma zamanı. Pandemi, kaynakların adaletsiz bir şekilde dağıtılması nedeniyle zengin ve yoksul arasındaki uçurumu genişleten yaşam tarzımızı ve ekonomik ve sosyal sistemlerimizi yeniden düşünmek ve dönüştürmek için gerçek bir fırsat sunabilir" ifadelerini kullandı. Papa Francis, "Bir krizden asla olduğumuz gibi çıkmayız. ya daha iyi oluruz ya da daha kötü çıkarız. Bu nedenle, bu kritik noktada ortak evimizin ve ortak projemizin geleceğini yeniden düşünmek görevimizdir" dedi.

Korona virüs aşısının adaletli erişimi için siyasi aktörlere ve özel sektöre çağrıda bulunan Papa, "Birileri ayrıcalıklı olması gerekiyorsa, bu en yoksul ve en savunmasız kişiler olmalıdır" ifadelerini kullandı. Papa, ayrıca pandemi sırasında eğitimin sekteye uğraması nedeniyle çocuk işçi sömürüsünün arttığına dikkat çekti.

"GÜVENSİZLİK İKLİMİNE SON VERİLSİN"

Papa Francis, dünyada çok taraflılığın giderek çöktüğü uyarısından bulunarak küresel "güvensizlik iklimi" olarak adlandırdığı duruma bir son verilmesi çağrısında bulundu. Papa, "Şu anda, yeni askeri teknolojilerin gelişmesi nedeniyle çok daha ciddi bir çok taraflılık erozyonuna tanık oluyoruz" ifadelerini kullandı. Uluslararası yaptırımların sivil nüfuslara zarar verdiğini savunan Papa, "Mevcut güvensizlik iklimine son vermemiz gerekiyor" dedi.

"ASKERİ HARCAMALAR KAYNAK İSRAFI"

Nükleer silahsızlanma çağrısında bulunan Papa Francis, "Kişisel ve ulusal güvenliği silah bulundurmaya bağlayan sapkın mantığı ortadan kaldırmalıyız" ifadelerini kullanarak, askeri harcamaları "Halkların bütünsel gelişimine fayda sağlamak ve doğayı korumak için daha iyi kullanılabilecek değerli kaynakların israfı" sözleriyle eleştirdi.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

Papa: Pandemi, kaynakların adaletsiz dağıtımının değişmesi için bir fırsat
Papa: Pandemi, kaynakların adaletsiz dağıtımının değişmesi için bir fırsat
Papa: Pandemi, kaynakların adaletsiz dağıtımının değişmesi için bir fırsat
Papa: Pandemi, kaynakların adaletsiz dağıtımının değişmesi için bir fırsat

Birleşmiş Milletler, Papa Francis, Koronavirüs, Papa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 21:59 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Papa: 'Pandemi, kaynakların adaletsiz dağıtımının değişmesi için bir fırsat' - Son Dakika


Son Dakika

BDDK, bankada parası ve altını olanlara yüksek limitli kredi kartının yolunu açtı "Selefi dernekler silahlanıyor" soruşturmasında ifade veren Cübbeli Ahmet, Emniyet'te isim vermedi Başakşehir kendi maçında TFF'nin yayınladığı listede yer almadı Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü
Kızını öldürüp cansız bedenini derin dondurucuya koyan babaya 24 yıl hapis cezası verildi Kızını öldürüp cansız bedenini derin dondurucuya koyan babaya 24 yıl hapis cezası verildi         
00:45
Akıllara durgunluk veren olay! Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi, borcunu ödedi eşi geri gelmedi Akıllara durgunluk veren olay! Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi, borcunu ödedi eşi geri gelmedi         
21:55
Kadın polis, eski erkek arkadaşının 16 yaşındaki oğlu ile ilişkiye girdi Kadın polis, eski erkek arkadaşının 16 yaşındaki oğlu ile ilişkiye girdi         
21:18
Yayaya yol vermediği için ceza kesilen eski milletvekili polislere hakaret etti Yayaya yol vermediği için ceza kesilen eski milletvekili polislere hakaret etti         
17:13
Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi? Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi?         
16:12
Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi         
15:03
Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi         
14:02
Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı         
13:51
Ümitcan Uygun'un annesi ormanda ölü bulundu! Ümit Köse, kız kardeşinin vefat ettiği gün yaşananları anlattı Ümitcan Uygun'un annesi ormanda ölü bulundu! Ümit Köse, kız kardeşinin vefat ettiği gün yaşananları anlattı         
12:44
Asansördeki kadını taciz edip Asansördeki kadını taciz edip "gel" işareti yaptı! Kayıttaki kamerayı hesap edemedi         
12:34
ABD'de yaşayan 5 eşli ve 24 çocuklu TV yıldızı Brady William'ın hayatı izlenme rekoru kırıyor ABD'de yaşayan 5 eşli ve 24 çocuklu TV yıldızı Brady William'ın hayatı izlenme rekoru kırıyor         
11:52
Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı         
11:35
Dünyaca ünlü giyim markasını taklit eden Nurgül Yeşilçay, hayranlarını gülmekten kırdı geçirdi Dünyaca ünlü giyim markasını taklit eden Nurgül Yeşilçay, hayranlarını gülmekten kırdı geçirdi         
11:35
Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu         
11:01
Lazer yaptırmak isterken canından oluyordu! Talihsiz kadının vücudu yandı Lazer yaptırmak isterken canından oluyordu! Talihsiz kadının vücudu yandı         
10:46
Koronavirüs tedavisi gören yerel televizyon sahibi, hayatını kaybetti Koronavirüs tedavisi gören yerel televizyon sahibi, hayatını kaybetti         
09:37
Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu         
17:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2020 04:17:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Papa: "Pandemi, kaynakların adaletsiz dağıtımının değişmesi için bir fırsat" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei