Papa, Paskalya mesajında "barış" vurgusu yaptı - Son Dakika
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Papa, Paskalya mesajında "barış" vurgusu yaptı

17.04.2022 14:57
Papa, Paskalya mesajında "barış" vurgusu yaptı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Ukrayna başta olmak üzere dünya genelinde barış çağrısında bulunarak, liderleri ulusların barış yakarışlarını duymaya davet etti.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Ukrayna başta olmak üzere dünya genelinde barış çağrısında bulunarak, liderleri ulusların barış yakarışlarını duymaya davet etti.

Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'ndaki Paskalya ayinini Papa yönetti.

Ayinin ardından "Papamobile" adı verilen aracıyla meydandakileri selamlayan Katoliklerin ruhani lideri, meydana da adını veren Aziz Petrus Bazilikası'nın locasından Paskalya mesajını aktardığı geleneksel "Urbi et Orbi (Roma ve dünyaya)" konuşmasını yaptı.

Papa, bu Paskalya Yortusu savaşla karşıladıklarına dikkati çekerek, "Çok fazla kan ve çok fazla şiddet gördük. Birçok kardeşimiz kendilerini bombalardan korumaya çalışırken, bizim de yüreğimiz korku ve ıstırapla doldu." dedi.

Katoliklerin ruhani lideri, Ukrayna'daki savaşa değinerek, "İçine sürüklendiği acımasız ve anlamsız savaşın şiddeti ve yıkımı ile sınanan harap olmuş Ukrayna'da barış olsun. Acı ve ölüm dolu bu korkunç gecenin yakında yeni bir umut olsun. Barış için bir karar olsun. Lütfen savaşa alışmayalım. Ulusların liderleri, insanların barış yakarışlarını duysun." diye konuştu.

Papa Franciscus, Suriye, Irak, Lübnan, Libya, Yemen ile Kudüs'te barış, Myanmar ve Afganistan için uzlaşı çağrıları yaparken, tüm Afrika kıtasında terör, şiddet ve çatışma gibi olayların son bulması dileğini dile getirdi.

Papa, barışa her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduklarını, barışın bir zorunluluk ve herkes için öncelikli bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Bu arada, Vatikan jandarması, ayini meydandan yaklaşık 100 bin kişinin takip ettiğini belirtti. Bu ayinin Kovid-19 salgınından sonra ilk kez bu kadar katılımla gerçekleştiği kaydedildi.

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Paskalya, Vatikan, Ukrayna, Papa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Papa, Paskalya mesajında 'barış' vurgusu yaptı - Son Dakika


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