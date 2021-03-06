Papa, Şii lider Ali es-Sistani ile bir araya geldi

Dört günlük ziyaret kapsamında Irak'ta bulunan Katoliklerin lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un, Şiilerin dini lideri Ali es-Sistani ile görüşmesinin başladığı bildirildi.

Katoliklerin lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un konvoyunun Necef Havalimanı'ndan Şiilerin dini lideri Ali es-Sistani ile görüşmek üzere hareket ettiği ifade edildi. Görüşmenin Sistani'nin evinde başladığı kaydedildi. Papa ziyaretinin ilk günü olan dün, Bağdat'ta Başbakan Mustafa el-Kazımi ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüştü. Papa'nın Necef sonrası Nasiriye'deki antik Ur kentine geçmesi bekleniyor. Katolik kilisesinin 84 yaşındaki lideri daha önce gazetecilere verdiği demeçte, Irak'ta dört gün boyunca birçok yeri ziyaret edeceğini ve bu 'sembolik' yolculuğun görevinin gereği olduğunu hissettiğini ifade etmişti.