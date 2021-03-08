Papa: "(Sistani ile görüşmesi) Kendini Tanrı'ya adamış, büyük ve bilge bir adamı görmeyi görev bildim" - Son Dakika

Papa: "(Sistani ile görüşmesi) Kendini Tanrı'ya adamış, büyük ve bilge bir adamı görmeyi görev bildim"

08.03.2021 23:35
Papa:

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Irak ziyareti sırasında Şiilerin en büyük dini mercisi Ali es-Sistani ile görüşmesi için "Bu inanç ve kefaret ziyaretini yapmayı ve kendini Tanrı'ya adamış, büyük ve bilge bir adamı görmeyi görev bildim.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Irak ziyareti sırasında Şiilerin en büyük dini mercisi Ali es-Sistani ile görüşmesi için "Bu inanç ve kefaret ziyaretini yapmayı ve kendini Tanrı'ya adamış, büyük ve bilge bir adamı görmeyi görev bildim. Sadece onu dinleyerek, bunu anlarsınız." dedi.

Ruhani lider, Irak seyahati dönüşünde uçakta, gezisini takip eden gazetecilere açıklamalarda bulundu.

El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib ile Şubat 2019'da Abu Dabi'de aşırılıkla mücadele için "İnsani Kardeşlik" belgesi imzaladığı hatırlatılan ve benzer adımı Şiilerin en büyük dini mercisi Ali es-Sistani ile atıp atmayacağı sorusu yöneltilen Papa, Sistani ile görüşmesinin kardeşlik yolunun devamına yönelik önemli ve ikinci bir adım olduğunu, bunun gibi başka görüşmelerin de olacağını söyledi.

Irak gezisinde Şiilerin en büyük dini mercisi Ali es-Sistani ile buluşmasının İran'ın dini liderlerine bir mesaj olup olmadığı sorusuna Papa, "Bunun evrensel bir mesaj olduğuna inanıyorum. Bu inanç ve kefaret ziyaretini yapmayı ve kendini Tanrıya adamış, büyük ve bilge bir adamı görmeyi görev bildim. Sadece onu dinleyerek bunu anlarsınız." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında Irak'ı ziyaret etmesinin doğru olup olmadığına ilişkin bir sorusuna Papa, "Riskleri bilerek ve dua ettikten sonra bu kararı aldım." yanıtını verdi.

Ruhani lider, bölgede bundan sonra Lübnan'a bir ziyaret için söz verdiğini, Suriye'yi ise ziyaret etmeyi düşünmediğini dile getirdi.

Papa'dan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telgraf

Katoliklerin ruhani lideri, Irak ziyareti dönüşünde adetleri olduğu üzere hava sahasını kullandığı ülkelerin liderlerine birer telgraf gönderdi.

Irak'tan ayrıldıktan sonra Türk hava sahasını kullanarak Roma'ya ulaşan Papa Franciscus, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği telgrafında, şunları kaydetti:

"Irak'a Papa olarak yaptığım seyahatten Roma'ya dönerken Türk hava sahasına girdiğim şu esnada sizlere iyi dileklerimi sunuyor; Yüce Tanrı'dan size ve Türk halkına gani bereketler niyaz ediyorum."

Vatikan, Mevla, Irak, Papa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Papa: '(Sistani ile görüşmesi) Kendini Tanrı'ya adamış, büyük ve bilge bir adamı görmeyi görev bildim' - Son Dakika


Son Dakika

Genç kadın, Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından darbedildi Fenerbahçe bu sezon deplasmanda 2,50 puan ortalamasına ulaşarak kulüp rekoru kırdı Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Konyaspor maçının ardından çok sert açıklamalarda bulundu Rasim Öztekin'in vefatı siyaset, sanat ve iş dünyasını yasa boğdu Son Dakika: Türkiye'de 8 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 13 bin 215 yeni vaka tespit edildi Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik Baba 10 yaşındaki çocuğunu boğarak öldürdü, polisi arayıp 'Birini öldürdüm' dedi İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti
Younes Belhanda: Galatasaray'ın tüm yönetimine saygı duyuyorum Younes Belhanda: Galatasaray'ın tüm yönetimine saygı duyuyorum         
23:36
Saadet Partisi'nden istifa eden Cihangir İslam, CHP'ye geçiyor Saadet Partisi'nden istifa eden Cihangir İslam, CHP'ye geçiyor         
23:21
Rasim Öztekin'in kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce yapımcı Birol Güven'e mesaj attığı ortaya çıktı Rasim Öztekin'in kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce yapımcı Birol Güven'e mesaj attığı ortaya çıktı         
23:15
Rahatsızlığı yüzünden sahnelere ara vermek zorunda kalan Rasim Öztekin, üzüntüsünü bu sözlerle anlatmıştı Rahatsızlığı yüzünden sahnelere ara vermek zorunda kalan Rasim Öztekin, üzüntüsünü bu sözlerle anlatmıştı         
22:24
Son Dakika: Oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti Son Dakika: Oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti         
21:39
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması: Okullar 2 Temmuz'a kadar açık Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması: Okullar 2 Temmuz'a kadar açık         
21:32
Haluk Bilginer, Sıcak Kafa'nın kadrosundan çıkarıldı Haluk Bilginer, Sıcak Kafa'nın kadrosundan çıkarıldı         
21:03
İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu         
19:40
"Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı         
18:06
Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu         
15:44
Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu         
14:08
Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti         
13:39
2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı 2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı         
13:31
İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur         
13:13
Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda         
10:11
Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! "Celladına aşık olmuş" yorumları yapıldı         
08:37
Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2021 23:54:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Papa: "(Sistani ile görüşmesi) Kendini Tanrı'ya adamış, büyük ve bilge bir adamı görmeyi görev bildim" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei