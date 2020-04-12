Son Dakika › Güncel › Papa tarihte ilk kez cemaatsiz Paskalya ayini düzenledi - Son Dakika
Papa tarihte ilk kez cemaatsiz Paskalya ayini düzenledi
6 saat önce
Papa Francis, tarihte ilk kez cemaat olmadan Paskalya ayini düzenledi.
Papa Francis, tarihte ilk kez cemaat olmadan Paskalya ayini düzenledi.
Korona virüs salgını hayatın her alanı olumsuz etkilemeye deva ederken, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, korona virüs salgını nedeni ile tarihte ilk kez Vatikan'da bulunan Petrus Bazilikası'nda cemaat olmadan Paskalya ayini düzenledi. Paskalya ayini televizyonlardan ve sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlanırken, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında İtalya'da tüm dini toplantılar yasaklandı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 12:00 Kaynak: İHA
Son Dakika Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez azaldı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Son 6 günün verilerine bakılınca salgında bir kırılma var Suriye'den sızmaya çalışan saldırı hazırlığındaki teröristler son anda engellendi 22 yaşındaki İTÜ Uçak Mühendisliği öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti