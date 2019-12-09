Papa, Ukrayna için duaya çağırdı

Papa Francis, Normandiya Dörtlüsü'nün Ukrayna krizini ele alacağı görüşme için Hristiyan dünyasını duaya çağırdı.

Katoliklerin 266. Ruhani lideri Papa Francis, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilecek Normandiya Dörtlüsü toplantısı için tüm Hristiyanları duaya çağırdı. Vatikan resmi radyo kanalından açıklama yapan Papa, "Paris'te gerçekleştirilecek olan ve uzun yıllardır Ukrayna'nın doğusunda süren çatışmaların bitmesinin ele alınacağı toplantı için tüm kalbimle inanarak dua ediyorum. Sizleri de bu diplomatik görüşme için duaya çağırıyorum. Çünkü oradaki toprakların ve insanların barışa ihtiyacı var" şeklinde konuştu.

Normandiya Dörtlüsü'nün bugün Türkiye saati ile 18.00'de görüşmelere başlaması planlanıyor. Dörtlü görüşmenin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ikili bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu formattaki son görüşme 19 Ekim 2016 yılında Berlin'de gerçekleşmişti.

Öte yandan Papa, Afrika ve Suriye'de ölen insanlar için de geçtiğimiz yıllarda duaya çağırmıştı.

(İHA)