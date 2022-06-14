Papa, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika
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Papa, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu Açıklaması

14.06.2022 13:52
Papa, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu Açıklaması

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, "bir şekilde kışkırtılan ve önlenmeyen savaş" olarak tanımladığı Ukrayna-Rusya savaşının arkasındaki dramı göremediklerini ve burada ayrıca silah satışı ve bunları test etme çıkarı gözlemlediğini söyledi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, "bir şekilde kışkırtılan ve önlenmeyen savaş" olarak tanımladığı Ukrayna- Rusya savaşının arkasındaki dramı göremediklerini ve burada ayrıca silah satışı ve bunları test etme çıkarı gözlemlediğini söyledi.

Papa, İtalyan La Stampa gazetesinde yayımlanan bazı Katolik yayın kuruluşlarının temsilcileriyle yaptığı söyleşide, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Katoliklerin ruhani lideri, savaştan önce "az konuşan" ve "bilge" olarak tanımladığı bir devlet başkanıyla görüşmesini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kişi, bana NATO'nun hareket tarzı nedeniyle endişeli olduğunu söyledi. Nedenini sordum. O da (Çünkü Rusya'nın kapısında havlıyorlar. Rusların emperyal güç olduğunu ve hiçbir yabancı gücün kendisine yaklaşmasına izin vermediğini anlamıyorlar. Bu durum savaşa yol açabilir) demişti. Onun görüşüydü. 24 Şubat'ta savaş başladı. O, devlet başkanı olup bitenlere dair işaretleri okumasını bildi."

"Gösterdikleri vahşet ve gaddarlıktır"

Papa, şunları kaydetti:

"Gördüğümüz şey, Rusların kullandığı genellikle paralı askerlerin, bu savaşı yürütürken gösterdikleri vahşet ve gaddarlıktır. Ruslar aslında Çeçenleri, Suriyelileri ve paralı askerleri ileri sürmeyi tercih ediyor. Ancak tehlike şu ki, sadece bu savaşın korkunç halini görüyoruz ve belki de bir şekilde kışkırtılan ya da önlenmeyen, bu savaşın arkasındaki tüm o dramı görmüyoruz. Burada ayrıca silah satışı ve bunları test etme çıkarını da gözlemliyorum. Bu çok üzücü ama işin arkasında olan tam olarak budur. Bu noktada birisi bana şunu söyleyebilir mi; 'Ama siz Putin'den yanasınız.' Hayır, değilim. Böyle bir şeyi söylemek çok basit ve yanlış olur."

Rus birliklerin gaddarlıklarını görmelerine karşın sorunları çözmek için çalışmayı unutmadıklarını belirten Papa Franciscus, "Ruslar, bir hafta içinde her şeyin biteceğini düşünüyorlardı ama yanlış hesapladılar. Karşılarında cesur ve hayatta kalma mücadelesi veren ve mücadele geçmişi olan bir halk buldular." yorumunu yaptı.

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Kaynak: AA

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