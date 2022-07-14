Papa, Vatikan'da piskoposlardan sorumlu başkanlık yönetimine kadın üyeler atadı - Son Dakika
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Papa, Vatikan'da piskoposlardan sorumlu başkanlık yönetimine kadın üyeler atadı

14.07.2022 01:02
Papa, Vatikan'da piskoposlardan sorumlu başkanlık yönetimine kadın üyeler atadı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Vatikan yönetiminde piskoposlardan sorumlu başkanlık yönetimine, ilk kez üç kadın yönetici atadı.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Vatikan yönetiminde piskoposlardan sorumlu başkanlık yönetimine, ilk kez üç kadın yönetici atadı.

Vatikan Şehir Devleti'nin yönetiminde kadınlara üst düzey görev verilmesine yönelik hamleleriyle dikkati çeken Papa'dan yeni bir adım geldi.

Papa Franciscus, bir ilke imza atarak daha önce tamamı erkek üyelerden oluşan, piskopos adaylarını inceleyen ve atanma işlerine bakan Piskoposlar Başkanlığı yönetimine üç kadın yönetici getirdi.

Vatikan Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre; Papa, İtalyan rahibe Raffaella Petrini, Fransız rahibe Yvonne Reungoat ile Arjantinli Maria Lia Zervino'nun Vatikan'da bakanlık düzeyinde olan Piskoposlar Başkanlığı bünyesinde görev yapmasını kararlaştırdı.

Kadın yöneticilerin atandığı Piskoposlar Başkanlığı dünya genelinde Katolik Kilisesi'ne bağlı 5 bini aşkın piskoposun çalışmalarını da denetliyor.

Kadınların Vatikan yönetiminde üst düzey görevler almasına sıcak baktığını daha önce farklı vesilelerle açıklayan Papa Franciscus, Ocak 2020'de Vatikan Devletler Arası İlişkiler Sekreterliğinin (Dışişleri Bakanlığı) çok taraflı ilişkilerden sorumlu müsteşarlığına Francesca Di Giovanni'yi atayarak bir ilke imza atmıştı.

Papa, bugün Piskoposlar Başkanlığı üyesi olarak atadığı İtalyan rahibe Petrini'yi de daha önce Kasım 2021'de Vatikan Şehir Devleti Valiliği Genel Sekreteri olarak üst düzey bir göreve getirmişti.

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Kaynak: AA

Vatikan, Papa, Güncel, Son Dakika

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