Papa ve Abbas, görüşmelerinde "Kudüs" konusunu ele aldı - Son Dakika

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

Papa ile Abbas arasında Vatikan'da gerçekleşen görüşmeye ilişkin Vatikan Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, samimi geçen görüşmede Kudüs'ün statüsünün yanı sıra Vatikan ve Filistin arasındaki iyi ilişkiler ile karşılıklı çıkarların olduğu ikili meselelerin ele alındığı belirtildi.

İki liderin görüşmesinde, kardeşlik ve farklı inançlar arasında barış içinde bir arada yaşamayı teşvik etme gereksiniminin de altı çizildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrailliler ve Filistinliler arasındaki barış sürecine ilişkin, uluslararası toplumun daha güçlü taahhüdüyle iki devletli bir çözüme ulaşmak için doğrudan diyaloğu yeniden etkinleştirmeye duyulan mutlak ihtiyacın üzerinde duruldu. Son olarak, Kudüs'ün herkes tarafından bir çatışma yeri değil, buluşma yeri olarak tanınması gerektiği, üç İbrahimi dinin hepsi için; kutsal şehrin kendi kimliği ve evrensel değerinin uluslararası garantili özel bir statü aracılığıyla korunması gerektiği yinelendi."

İki lider, barış için çalışma, silah kullanımından kaçınma ve her türlü aşırıcılık ve köktencilikle mücadele etmenin de üzerinde durdu.