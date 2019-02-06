Son Dakika Haberleri: Papa, Venezuela'da Taraflar Anlaşırsa Arabuluculuğa Hazır

Papa, Venezuela'da Taraflar Anlaşırsa Arabuluculuğa Hazır

57 dakika önce

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus, Venezuela'da tarafların anlaşıp, talep etmeleri halinde arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

Papa, Venezuela'da Taraflar Anlaşırsa Arabuluculuğa Hazır, System.String[]
Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus, Venezuela'da tarafların anlaşıp, talep etmeleri halinde arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

Papa, Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin ardından Roma'ya dönüşünde uçaktaki gazetecilere bazı açıklamalarda bulundu.

İspanya'nın EFE ajansının verdiği haberde Papa, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kendisine gönderdiği ve ülkesindeki olaylara müdahale etmesini istediği mektubu henüz okumadığını belirtti.

"Henüz mektubu okumadım. Ne yapılabilir göreceğiz." diyen Papa Franciscus, "Bir arabuluculuk yapılması için tarafların (Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido) rızasına ihtiyaç var. Başlangıç şartları çok açık. Taraflar bunu istesin, her zaman hazırız." ifadesini kullandı.

Arabuluculuktan önce bazı küçük adımlar atılması gerektiğini kaydeden Papa, "Sadece Vatikan tarafından değil, tüm diplomasiden küçük başlangıç adımları atılmalı. Biri yakınlaşmak diğeri de olası diyalogu başlatmak için. Diplomasi böyle işler." diye konuştu.

Öte yandan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da İtalyan Sky 24 televizyonuna verdiği demeçte, "Hz. İsa'nın davasının hizmetinde olduğumu söyleyerek, Papa Franciscus'a bir mektup gönderdim. Umarım Roma'ya, Vatikan'a varmıştır ya da varmak üzeredir. ve bu ruhla, diyalogun güçlendirilmesi ve sürecin kolaylaştırılması için yardım istedim." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:13 Kaynak: AA

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