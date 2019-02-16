Son Dakika Haberleri: Papa, Washington'un Eski Kardinalini Cinsel Taciz Suçu Sebebiyle Din Papazlıktan Çıkardı

Papa, Washington'un Eski Kardinalini Cinsel Taciz Suçu Sebebiyle Din Papazlıktan Çıkardı

33 dakika önce

Vatikan yetkililerinin eski ABD Kardinali günah çıkarma seanslarında, günah çıkaran kişilere cinsel birliktelik teklif etmek, küçüklere ve yetişkinlere karşı cinsel taciz uygulamaktan suçlu bulmasından sonra, Papa Francis,Theodore McCarrick'i papazlıktan çıkardı.

Papa, Washington'un Eski Kardinalini Cinsel Taciz Suçu Sebebiyle Din Papazlıktan Çıkardı, System.String[]
Vatikan yetkililerinin eski ABD Kardinali günah çıkarma seanslarında, günah çıkaran kişilere cinsel birliktelik teklif etmek, küçüklere ve yetişkinlere karşı cinsel taciz uygulamaktan suçlu bulmasından sonra, Papa Francis,Theodore McCarrick'i papazlıktan çıkardı.

Papa Francis, Washington'un başpiskoposluğunu yapan McCarrick'in papazlıktan çıkarılmasını, rahiplerin cinsel tacizlerinin önüne geçmesi ve kilise hiyerarşisinin bunları ört bas etmelerinin cezalandırılmasında kiliseye nasıl yardım edileceğinin konuşulacağı dünya piskoposları toplantısına başlamadan 5 gün önce açıkladı.

Daha önce Başpiskoposluktan alınan 88 yaşındaki McCarrick din adamlığından atılmasından sonra ayinleri yönetmesine izin verilmeyecek.

Vatikan Basın Bürosu 11 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Papa'nın İnanç Dokrini izleme bürosunun Kardinal McCarrick'i günah çıkarma seansı sırasında küçüklere ve yetişkinlere karşı kuvvet kullanarak cinsel tacizde bulunmaktan dolayı suçlu bulduğunu açıklamıştı. Kilise yetkilileri o zaman McCarrick'i dini görevinden el çektirmişti. - VATIKAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:15 Kaynak: İHA

Vatikan, Papa Francis, Washington, Güncel
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