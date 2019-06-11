Son Dakika Haberleri: Papağan 'Ciguli', komşunun balkonuna kaçtı
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Papağan 'Ciguli', komşunun balkonuna kaçtı

6 saat önce

BURSA'nın iznik ilçesinde, evden kaçarak başka bir evin balkonuna giren 'Ciguli' adındaki papağan için polis ve itfaiye ekipleri seferber oldu.

Papağan 'Ciguli', komşunun balkonuna kaçtı, System.String[]
BURSA'nın iznik ilçesinde, evden kaçarak başka bir evin balkonuna giren 'Ciguli' adındaki papağan için polis ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Papağan, ekiplerin bir saatlik çabasına rağmen yakalanamadı.
Bursa'nın İznik ilçesi Beyler Mahallesi'nde Uslu Er'in, sultan cinsi 'Ciguli' ismindeki papağanı, evden kaçıp, kimsenin bulunmadığı bir evin balkonuna girdi. Uslu Er, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araçla balkona çıktı. Polis de olay yerine gelerek, 
itfaiye ekiplerine yardımcı olmaya çalıştı. Ancak bir saat süren çalışmalar rağmen papağan yakalanamadı.


- İznik
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 06:25 Kaynak: DHA
Polis, İtfaiye, Bursa, İznik, Güncel
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