Papağan Mazlum'un Recep Tayyip Erdoğan sevgisi
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Papağan Mazlum'un Recep Tayyip Erdoğan sevgisiAMASYA - Amasya'da bir papağanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sevgisi görenleri şaşırtıyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:39 Kaynak: İHA
Papağan Mazlum'un Recep Tayyip Erdoğan sevgisi
AMASYA - Amasya'da bir papağanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sevgisi görenleri şaşırtıyor.
Mazlum isimli papağanın ıslıkla ve sonunda "Recep Tayyip Erdoğan" demesi amatör kameraya yansıdı.
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