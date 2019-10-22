Son Dakika Haberleri: Papağan Mazlum'un Recep Tayyip Erdoğan sevgisi
Son Dakika Genel Papağan Mazlum'un Recep Tayyip Erdoğan sevgisi

Papağan Mazlum'un Recep Tayyip Erdoğan sevgisi

20 dakika önce

Papağan Mazlum'un Recep Tayyip Erdoğan sevgisiAMASYA - Amasya'da bir papağanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sevgisi görenleri şaşırtıyor.

Papağan Mazlum'un Recep Tayyip Erdoğan sevgisi

AMASYA - Amasya'da bir papağanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sevgisi görenleri şaşırtıyor.

Mazlum isimli papağanın ıslıkla ve sonunda "Recep Tayyip Erdoğan" demesi amatör kameraya yansıdı.

Papağan Mazlum'un Recep Tayyip Erdoğan sevgisi

Recep Tayyip Erdoğan, Amasya, Genel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:39 Kaynak: İHA
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