Papağan "Ziya" can yoldaşı oldu - Son Dakika
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Papağan "Ziya" can yoldaşı oldu

31.05.2022 10:59
Papağan "Ziya" can yoldaşı oldu

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan Baran Yaşar, babasının aldığı, "Ziya" ismini verdiği papağanını yanından bir an olsun ayırmıyor.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan Baran Yaşar, babasının aldığı, "Ziya" ismini verdiği papağanını yanından bir an olsun ayırmıyor.

Lise öğrencisi 17 yaşındaki Yaşar, gününü 8 yıl önce babasının aldığı jako cinsi papağanıyla geçiriyor.

Omzundan inmeyen papağanıyla yürüyüş ve marketten alışveriş yapan Yaşar, kafese gerek duymadan papağanıyla dışarıda vakit geçiriyor.

Gittikleri yerlerde birçok kişi tarafından tanınan ikilinin kurduğu dostluk görenleri şaşırtıyor.

Baran Yaşar, AA muhabirine, okuldan geldiğinde hemen papağanının yanına gittiğini söyledi.

Herkesin kendisini papağanıyla tanıdığını anlatan Yaşar, "Ziya, beni gördüğünde seviniyor, ıslık çalıyor, 'Abi' diyor. Kafesten çıkartıp biraz onunla oyalanıyorum. Sonra da omuzuma alıp çarşıya çıkartıp gezdiriyorum. İnsanlar etrafıma toplanıyor. Ziya'yı omuzlarına alıp fotoğraf çekiyorlar. Hoşlanmadığı kişilerin omzuna gitmiyor." dedi.

Ziya'nın kendisine arkadaş olduğunu dile getiren Yaşar, "Bizimkisi karşılıksız sevgi. Ziya'ya en iyi şekilde baktığımdan benden kaçmıyor, kendisini sevdirerek karşılığını veriyor. Bana bağlı olduğunu her şekilde gösteriyor." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Doğanşehir, alışveriş, Malatya, Lise, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Papağan 'Ziya' can yoldaşı oldu - Son Dakika


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