Son Dakika Haberleri: Papağana İşkence Görüntüleriyle Büyük Tepki Toplayan Murat Özdemir, Savcılık Sorgusunun Ardından...

Papağana İşkence Görüntüleriyle Büyük Tepki Toplayan Murat Özdemir, Savcılık Sorgusunun Ardından...

57 dakika önce

IHAAW155002-ASA/18-12-2018- Papağana işkence görüntüleriyle büyük tepki toplayan Murat Özdemir, savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.

Papağana İşkence Görüntüleriyle Büyük Tepki Toplayan Murat Özdemir, Savcılık Sorgusunun Ardından..., System.String[]
IHAAW155002-ASA/18-12-2018

- Papağana işkence görüntüleriyle büyük tepki toplayan Murat Özdemir, savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Savcılık, Özdemir'i akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk etti. 18.12.2018 15: 50: 02 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:55 Kaynak: İHA

Turkish Seat Industry, Bakırköy, 3. Sayfa
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