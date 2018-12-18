Papağana İşkence Görüntüleriyle Büyük Tepki Toplayan Murat Özdemir, Savcılık Sorgusunun Ardından...
57 dakika önce
IHAAW155002-ASA/18-12-2018- Papağana işkence görüntüleriyle büyük tepki toplayan Murat Özdemir, savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.
IHAAW155002-ASA/18-12-2018
- Papağana işkence görüntüleriyle büyük tepki toplayan Murat Özdemir, savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Savcılık, Özdemir'i akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk etti. 18.12.2018 15: 50: 02 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:55 Kaynak: İHA
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