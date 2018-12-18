Papağana İşkence Görüntüleriyle Büyük Tepki Toplayan Murat Özdemir, Savcılık Sorgusunun Ardından...

IHAAW155002-ASA/18-12-2018- Papağana işkence görüntüleriyle büyük tepki toplayan Murat Özdemir, savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.

IHAAW155002-ASA/18-12-2018



- Papağana işkence görüntüleriyle büyük tepki toplayan Murat Özdemir, savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Savcılık, Özdemir'i akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk etti. 18.12.2018 15: 50: 02 TSI

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