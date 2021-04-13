DENİZLİ PAPAĞANI, CAN DOSTU OLDU - Son Dakika

DENİZLİ PAPAĞANI, CAN DOSTU OLDU

13.04.2021 09:20

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Ahmet Kıvılcım, 6 yıl önce satın aldığı ve 'Sultan' ismini verdiği papağanı ile can dostu oldu.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Ahmet Kıvılcım, 6 yıl önce satın aldığı ve 'Sultan' ismini verdiği papağanı ile can dostu oldu. Papağanını bir an olsun yanından ayırmayan Kıvılcım ile 'Sultan' arasındaki dostluk, görenleri şaşırtıyor. Parlak tüyleriyle dikkat çeken 'Sultan' ile yerli ve yabancı turistler ise fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor.

Pamukkale'deki Antik Havuz'da cankurtaran olarak görev yapan Ahmet Kıvılcım, 6 yıl önce yakınını ziyaret için gittiği Antalya'dan satın aldığı papağanına 'Sultan' ismini verdi. Kıvılcım, evinin çatısında kırmızı renk papağanı için özel oda hazırladı. 'Sultan' ile bakımını aksatmayarak, düzenli olarak ilgilenen Kıvılcım arasında hayranlık uyandıran dostluk başladı. Papağanını omzunda taşıyan, yanından ayırmayıp, sokakta dolaştıran bazen ise de götüren Kıvılcım, çevresindekilerin ilgisini çekiyor.

'FUTBOL MAÇLARINA BİLE GİTTİK'

Ahmet Kıvılcım, Brezilya cinsi papağanı 'Sultan'ı ailenin bir ferdi gibi gördüklerini söyledi. 'Sultan'ı çok sevdiğini belirten Kıvılcım, "Onunla 6 yıldır ayrılmadık. Pamukkale'nin ve Denizli'nin simgesi oldu; çünkü buraya gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor ve onunla fotoğraf çektiriyorlar. Çarşıya, pazara, alışveriş merkezine birlikte gidiyoruz. Onu yanımdan ayırmıyorum. İse benimle geliyor, mesai boyunca kalıyor. Eskiden futbol maçlarına bile giderdik" dedi.

'Sultan'ın çocuklarından farksız olduğunu dile getiren Kıvılcım, "Papağanımı evlatlarımdan ayırmıyorum. Benim için çocuklarımdan farksız. Ben ne yersem papağanıma da onu yediriyorum. Papağanımın en çok sevdiği şey, motosikletle gezmek. Motosikletle gezintiye çıktığımız zaman çok mutlu oluyor. Fıstık ve çekirdek yemeyi de çok sever. Birlikte yaşamaktan çok mutluyuz. 'Sultan' bana çok bağlı. Beni görmediği zamanlarda biraz hırçınlaşıyor. Beni görünce hemen sakinleşiyor. Bana çok güveniyor. Sürekli benimle olmak istiyor. Bazen beni kıskandığı zamanlar bile oluyor" diye konuştu.

DENİZLİ PAPAĞANI, CAN DOSTU OLDU
DENİZLİ PAPAĞANI, CAN DOSTU OLDU
DENİZLİ PAPAĞANI, CAN DOSTU OLDU
DENİZLİ PAPAĞANI, CAN DOSTU OLDU
DENİZLİ PAPAĞANI, CAN DOSTU OLDU
DENİZLİ PAPAĞANI, CAN DOSTU OLDU
DENİZLİ PAPAĞANI, CAN DOSTU OLDU
DENİZLİ PAPAĞANI, CAN DOSTU OLDU
DENİZLİ PAPAĞANI, CAN DOSTU OLDU
DENİZLİ PAPAĞANI, CAN DOSTU OLDU
DENİZLİ PAPAĞANI, CAN DOSTU OLDU
DENİZLİ PAPAĞANI, CAN DOSTU OLDU
DENİZLİ PAPAĞANI, CAN DOSTU OLDU
DENİZLİ PAPAĞANI, CAN DOSTU OLDU
DENİZLİ PAPAĞANI, CAN DOSTU OLDU
DENİZLİ PAPAĞANI, CAN DOSTU OLDU
DENİZLİ PAPAĞANI, CAN DOSTU OLDU
DENİZLİ PAPAĞANI, CAN DOSTU OLDU
DENİZLİ PAPAĞANI, CAN DOSTU OLDU

Pamukkale, Denizli, Antalya, Futbol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DENİZLİ PAPAĞANI, CAN DOSTU OLDU - Son Dakika


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