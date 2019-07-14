Son Dakika Haberleri: Papağanın dondurmacıyla "imtihanı" güldürdü
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Papağanın dondurmacıyla "imtihanı" güldürdü

1 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde "Şakir" isimli papağanın bir dondurmacının elindeki demir çubukla uzattığı külahtan dondurma yemeye çalıştığı anlar vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde "Şakir" isimli papağanın bir dondurmacının elindeki demir çubukla uzattığı külahtan dondurma yemeye çalıştığı anlar vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.
Pamukkale Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Kıvılcım (16) "Şakir" ismini verdiği papağanıyla birlikte UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki "beyaz cennet" Pamukkale'de bulunan Kocaçukur mevkisine gezmeye gitti.
Kıvılcım, burada bir işletmenin dondurma stantının önünden geçtiği sırada papağanın dondurmacıya doğru yöneldiğini fark edip o anları cep telefonuyla kaydetti.
Görüntülerde papağanın dondurmacının ikram ettiği külahtaki dondurmayı pençeleriyle tutmaya çalışması görülüyor.
Daha sonra kendisiyle oyun oynadığının fark eden papağan boş külahları yere atarak geri dönüyor. Ardından dondurmacı külaha doldurduğu dondurmayı papağana eliyle yediriyor.
Kıvılcım gazetecilere yaptığı açıklamada, papağanın dondurmayı çok sevdiği için sürekli dondurma yemeye gittiklerini söyledi.
Papağanın dondurmacıyla imtihanı güldürdü
Pamukkale, Denizli, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:55 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kötü koku gelen eve giren polisler, elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanmış ceset buldular Traktör Sazi Teknik Direktörü Mustafa Denizli, milli takıma övgü yağdırdı! Adrenalin tutkunu, cipiyle 150 metrelik uçurumun kenarına çıktı Sosyal medya fenomeni Emily Hartridge, trafik kazasında hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.7.2019 16:37:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Papağanın dondurmacıyla "imtihanı" güldürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]