Papağanıyla oy vermeye gelen vatandaş ilgi odağı oldu
1 saat önce
Papağanıyla oy vermeye gelen vatandaş ilgi odağı oldu Sandık görevlilerinin de ilgisini çeken "Paşa" ilginç görüntülere sahne olduİSTANBUL - 23 Haziran İstanbul seçimleri ilginç görüntülere sahne oluyor.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 02:36 Kaynak: İHA
Papağanıyla oy vermeye gelen vatandaş ilgi odağı oldu
Sandık görevlilerinin de ilgisini çeken "Paşa" ilginç görüntülere sahne oldu
İSTANBUL - 23 Haziran İstanbul
seçimleri ilginç görüntülere sahne oluyor. İstanbul Esenyurt
'ta yaşayan Nazım Cihan isimli vatandaş Osmanlı dönemi kıyafetini giyip papağanıyla birlikte oy kullandı. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında Esenyurt Ekrem İnce Ortaokulunda 2373 numaralı sandığa giden Cihan, papağanıyla birlikte oy kullanacağı kabine girdi. Oy mühürleme işleminin ardından zarfı sandığa, 'Paşa' attı. Nazım Cihan, Papağanına olan sevgisini belirterek, "Papağanım da uzun süredir benimle yaşıyor. Bu demokratik hakkımı onunla beraber kullanmak istedim. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun" diye konuştu. Oy verme işlemi sırasında sandık görevlilerinde ilgi odağı olan "Paşa" ilgi odağı oldu. Oy verme işleminin ardından vatandaşlar, Nazım Cihan ve 'Paşa' ile okulun bahçesinde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
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