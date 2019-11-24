Son Dakika Haberleri: Papağanlar, Manavgat Şelalesi'nin maskotu oldu
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Papağanlar, Manavgat Şelalesi'nin maskotu oldu

6 saat önce

ANTALYA'da dünyaca ünlü Manavgat Şelalesi'ni ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, Brezilya'dan getirilen özel eğitimli papağanlarla hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Papağanlar, Manavgat Şelalesi'nin maskotu oldu, System.String[]

ANTALYA'da dünyaca ünlü Manavgat Şelalesi'ni ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, Brezilya'dan getirilen özel eğitimli papağanlarla hatıra fotoğrafı çektiriyor. Şelalede fotoğrafçılık yapan Mehmet Özçelik, "Bu papağanlar artık şelalenin maskotu oldu" dedi.

Manavgat'ta bulunan ve her yıl yaklaşık 800 bin kişinin ziyaret ettiği şelaleye, kasım ayı gelmesine rağmen yerli ve yabancı turistlerin ilgisi sürüyor. Seyir terasında şelaleyi görüntüleyen tatilciler, hatıra fotoğrafı çektiriyor. Brezilya'dan eğitilmiş olarak şelaleye getirilen papağanlara büyük ilgi gösteren tatilciler, hatıra fotoğrafı çektirmek için sıraya giriyor.

Şelalede fotoğrafçılık yapan Mehmet Özçelik, turistlerin şelalede papağanlara büyük ilgi gösterdiğini belirterek, "Turistler önce şelaleyi seyrediyorlar ardından papağanları görüp yanlarına geliyor. Papağanları seviyor ve onlarla hatıra fotoğrafı çektiriyorlar" dedi.

'ŞELALENİN MASKOTU OLDU'

Papağanlarla birlikte çektirdikleri fotoğrafları turistlerin sosyal medya hesaplarında da paylaştığını aktaran Özçelik, "Bu papağanlar artık şelalenin maskotu oldu. Bazı turistler ilk başlarda çekiniyor ancak papağanlar eğitilmiş olduğu için kendilerini sevdiriyor. Bunu görünce dayanamayıp, sevmeye başlıyorlar" diye konuştu.

Bu sene turizm sezonunun sayı olarak çok iyi olduğunu ancak gelen turistin alışveriş yapmaktan kaçındığını kaydeden Mehmet Özçelik, "Geçen yıllarda esnaf turistlerden dolayı memnun oluyordu. Bu sene umduğunu pek fazla bulamadı" dedi.


Mehmet Özçelik, Brezilya, Manavgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 10:12 Kaynak: DHA
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