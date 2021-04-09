Papağanlarını ağzıyla besliyor - Son Dakika

ANTALYA'da Düden Park'ını ziyaret eden turistler, buradaki 3 papağana büyük ilgi gösteriyor. 15 yıllık fotoğrafçı ve aynı zamanda papağan eğitmeni Onur Partal, papağanlarını ağzıyla besliyor.

Antalya'nın turistik noktası Düden Park içerisinde, Düden Şelalesi'nin döküldüğü noktayı ziyaret eden turistler, biri kırmızı, ikisi mavi üç papağan ile karşılaşıyor. Ara Ararauna cinsi 3 papağan, kimi zaman turistlerin omzunda, kimi zaman ise başlarında objektife poz veriyor. Fotoğrafçıların manzara fotoğraflarının önemli unsuru olan papağanlar, aynı zamanda özenle beslenip bakılıyor.

15 yıldır papağan yetiştirdiğini, eğittiğini ve fotoğraf çektiğini anlatan Onur Partal, papağanların cana yakın, sevimli ve akıllı olduğunu söyledi. Kırmızı renkli 'Sebastian' adlı papağanın 24 yaşında olduğunu, 'Merhaba, nasılsın' gibi birçok kelimeyi konuşabildiğini söyleyen Partal, "Mavi renkli olanlar Sebastian'a göre daha genç. Biri 8 yaşında adı Alex, diğeri ise 4 yaşında Kuki. Üç papağanı da bizzat ben eğittim. Şu ana kadar eğittiğim 100 papağandan sadece üçü. Birçoğu da emekli oldu. Sahiplendirdim" dedi.

Türkiye'nin farklı şehirlerinde 6 fotoğraf işletmesi olduğunu sözlerine ekleyen Partal, "Bizim işimiz fotoğrafçılık. Papağanlar bizim en yakın dostumuz. Bir zaman sonra onlarla aramızdaki bağ çok güçleniyor. Ben eve gittiğimde bile Sebastian yanımda oluyor. Neredeyse 24 saat birlikteyiz. Bir papağanı eğitirken en çok zorlandığım, omuzda ve kolda durmasını öğretme aşaması" diye konuştu.