Papağanlarıyla Oy Kullandı
1 saat önce
Denizli'de turizm işiyle uğraşan Mehmet Kıvılcım, evinde beslediği iki papağanıyla sandığa giderek oyunu kullandı.
Denizli
'de turizm işiyle uğraşan Mehmet Kıvılcım, evinde beslediği iki papağanıyla sandığa giderek oyunu kullandı. Pamukkale
Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Kıvılcım, "Cafer" ve "Alex" isimli papağanlarıyla Şehit Mustafa Uygun
İlkokuluna geldi.
Kıvılcım, 2259 numaralı sandıkta işlemlerini tamamladıktan sonra zarfı omzundaki papağanına taşıtarak sandığa atmasını sağladı.
Papağanları ilgiyle izleyen bazı vatandaşlar cep telefonuyla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kıvılcım, gazetecilere yaptığı açıklamada, oy kullanma işlemini renklendirmeye çalıştığını söyledi.
Evde bakımını üstlendiği papağanlarıyla her yere birlikte gittiğini anlatan Kıvılcım, "Amacım ortalığı şenlendirmek. Oy verme ortamının daha eğlenceli hale gelmesini istedim." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:15 Kaynak: AA
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