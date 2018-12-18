Son Dakika Haberleri: Papağını Makamında Elleriyle Besleyerek, İşkenceye Tepki Gösterdi (2)

Papağını Makamında Elleriyle Besleyerek, İşkenceye Tepki Gösterdi (2)

2 saat önce

BİR PAYLAŞIM DA GAZİEMİR'DENİzmir'de Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol da papağana işkenceye tepkisini makam odasında baktığı papağanın fotoğrafı ve "En tehlikeli canlı insandır.

Papağını Makamında Elleriyle Besleyerek, İşkenceye Tepki Gösterdi (2), System.String[]
BİR PAYLAŞIM DA GAZİEMİR'DEN

İzmir'de Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol da papağana işkenceye tepkisini makam odasında baktığı papağanın fotoğrafı ve "En tehlikeli canlı insandır. Hayvanlar masum ve günahsızlar. Siz onların canını acıtmazsanız onlar da size zarar vermez. Onların bekledikleri tek şey biraz sevgi ve şefkat" notuyla paylaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:44 Kaynak: DHA

İzmir, Halil İbrahim Şenol, Gaziemir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Birleşmiş Milletler, Türkiye, İran ve Rusya, Suriye'de Yeni Anayasa Yazılması Konusunda Uzlaştı CHP'nin İstanbul Adayını Açıklamasının Ardından AK Parti Harekete Geçiyor

Hukukçular, Papağanına İşkence Eden Murat Özdemir Hakkında Ne Dedi? Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu Arasında Bulunan Aynes Gıda, Konkordato İlan Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2018 18:31:22. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Papağını Makamında Elleriyle Besleyerek, İşkenceye Tepki Gösterdi (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]