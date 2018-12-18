Papağını Makamında Elleriyle Besleyerek, İşkenceye Tepki Gösterdi (2)
2 saat önce
BİR PAYLAŞIM DA GAZİEMİR'DENİzmir'de Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol da papağana işkenceye tepkisini makam odasında baktığı papağanın fotoğrafı ve "En tehlikeli canlı insandır.
BİR PAYLAŞIM DA GAZİEMİR'DEN İzmir
'de Gaziemir
Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol
da papağana işkenceye tepkisini makam odasında baktığı papağanın fotoğrafı ve "En tehlikeli canlı insandır. Hayvanlar masum ve günahsızlar. Siz onların canını acıtmazsanız onlar da size zarar vermez. Onların bekledikleri tek şey biraz sevgi ve şefkat" notuyla paylaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:44 Kaynak: DHA
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