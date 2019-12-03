Papara Fintech100 listesine girdi

Finansal teknoloji kuruluşu Papara, uluslararası danışmanlık ve denetim kuruluşu KPMG ile H2 Ventures ile hazırladığı 'Fintech100' listesine girdi.

Uluslararası danışmanlık şirketi KPMG ile uluslararası yatırım kuruluşu H2 Ventures'ın hazırladığı dünyanın en yenilikçi finansal teknoloji şirketlerini kapsayan 'Fintech100' listesinin altıncısı açıklandı. Yerli finansal teknoloji girişimi Papara, listede kendine yer buldu.

Papara Kurucusu Ahmed F. Karslı Fintech100'de yer almanın kendileri için çok değerli olduğunu söyleyerek, "Hem çalışmalarımızın karşılığını bu şekilde bulabilmek hem de ülkemizi Ant Financial, Grab, N26, Nubank, Revolut gibi dünyanın en iyilerinin arasında yer alarak temsil edebilmek gerçekten tarifsiz bir mutluluk. 2020'de daha iyisini yapabilmek için çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemizin gurur duyduğu bir teknoloji girişimi olma konusunda kararlıyız" dedi.

2016 yılında nakitsiz topluma geçişte öncü oyuncu olma hedefiyle faaliyetlerine başladıklarını söyleyen Karslı, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) aldığı faaliyet izni ile bireysel ve kurumsal kullanıcılara hizmet veriyoruz. Üçüncü yılının sonunda 3 milyon kullanıcıya ve aylık 3 milyar liranın üzerinde finansal işlem hacmine ulaştık. Bugün itibariyle Papara hesap sahiplerinin her saniyede ortalama 3,5 işlem gerçekleştiriliyor" diye konuştu.

ASYALI FINTEKLER DAMGA VURDU

Hong Kong'ta yapılan Fintech Haftası'nda açıklanan 2019 Fintech100 listesine geçen yıl olduğu gibi Asyalı teknoloji girişimleri damgasını vurdu. İlk 100 fintech arasında Asya bölgesinden 34 girişim yer aldı. Fintech100 listesinde Orta Doğu, Avrupa ve Afrika Bölgesinden 25, Amerika'dan 22, İngiltere'den 11, Avustralya'dan 7 ve Yeni Zelenda'dan 1 fintech bulunuyor.

Fintech100'de 2018'deki gibi ödeme ve elektronik para kuruluşları ön sıralarda yer aldı. İlk 100 fintech arasında 27 ödeme şirketi, 19 bireysel varlık yönetimi şirketi, 17 sigorta şirketi, 15 kredi şirketi, 9 neo/challenger bank ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren 13 şirket bulunuyor.

İLK 100'e 18 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Raporda yer alan girişimlere son 12 ay içinde toplam 18 milyar doların üzerinde yatırım yapıldı. Söz konusu girişimler 2019 yılında toplam 2,5 milyar kullanıcıya ulaşarak finansal hizmetlerin tabana yayılmasına destek sağladı. Yine raporda bu girişimlerin başarısı büyük ölçüde faaliyet gösterdikleri alanlardaki açık bankacılık düzenlemelerine bağlandı.

BINANCE İLE İŞ BİRLİĞİ

Geçtiğimiz hafta da İstanbul'da gerçekleşen Sermaye Piyasaları Kongresinde dünyanın en hızlı büyüyen kripto-para borsası Binance, Papara ile iş birliğini açıklamış ve Türk kullanıcıların bu iş birliği sayesinde yerli para birimlerini kullanarak işlem yapabileceğini açıklamıştı.