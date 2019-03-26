Papatya Festivalinde Türk-Japon Buluşması

İlaç biliminin kurucusu Galen'in doğduğu İzmir'in Bergama ilçesinde, Türk ve Japon derneklerinin iş birliğiyle düzenlenen "1. Galenos Papatya Festivali" başladı.

İlaç biliminin kurucusu Galen'in doğduğu İzmir'in Bergama ilçesinde, Türk ve Japon derneklerinin iş birliğiyle düzenlenen "1. Galenos Papatya Festivali" başladı.



Bergama Galenos Kültür ve Turizm ile Japonya Galenos dernekleri ve İlçe Belediyesi iş birliğinde düzenlenen festivalin açılışı, Çınarlı Kahve önünde, Japonya'dan gelen konukların katılımıyla yapıldı.



Kaymakam Mahmut Kaşıkçı, yaptığı konuşmada, Bergama'nın özellikle eczacılıkta tarihi bir merkez olduğunu söyledi.



İlçenin bu kimliğini dünyaya tekrar hatırlatmanın vaktinin geldiğini belirten Kaşıkçı, "Bu anlamda Japon dostlarımız ile sivil toplum kuruluşlarımız güzel bir başlangıç yaptı. Etkinliğin adına 'papatya festivali' dediler. İnşallah gelecekte festival dünyaca tanınır hale gelir." şeklinde konuştu.



Bergama Galenos Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Sait Tez ise festivalin, ilçenin hem tarihi geçmişine yolculuk yapma hem de evrensel önemini bir kez daha gösterme fırsatı vereceğini dile getirdi.



Tez, festival sayesinde aynı zamanda Japon kültürünü tanıma imkanı yakalayacaklarını kaydetti.



Japonya Galenos Derneği Başkanı Dr. Kaori Goto ise Bergama'ya ilk kez 2011'de Galen'in doğduğu şehri tanımak için geldiğini, bölgenin "yaşayan bir müze" olduğunu görünce ev alarak yılın bir bölümünü burada geçirdiğini anlattı.



Galen ve Bergama'nın dünyada daha fazla tanınması için bir şeyler yapma gayesiyle yola çıktıklarını belirten Goto, şunları kaydetti:



"Galen'in kitaplarında tıp öğrencilerinin öğreneceği birçok şey yazıyor. En çok şaşırdığım şey ise Galen'in kitaplarında yazdığı bazı şeylerin Bergama'da halen kullanılıyor olmasıydı. Bu festival başta olmak üzere, şehri çok güzel günler bekliyor. Bergama dünyaca ünlü bir şehir olacak. Sizin arkanızda Japon dostlarınız da olacak. Bunu unutmayın."



Festivalde, Bergama Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ile kılıç kalkan ekiplerinin gösterisinin ardından, Bergama'yı Sevenler Turizm Derneği korosu konser verdi.



Festival kapsamında, Galen'in, başta papatya olmak üzere diğer bitkilerden elde ettiği ilaçların yapımı ve geleneksel ot yemeklerinin tanıtımına ilişkin etkinlikler düzenlenecek.



Türk ve Japon kültürünü anlatan gösterilerin de sunulacağı festival, 30 Mart'a kadar devam edecek.

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