PAPAZ ERİĞİ ÜRETİCİSİNİN YÜZÜ GÜLÜYOR - Son Dakika

PAPAZ ERİĞİ ÜRETİCİSİNİN YÜZÜ GÜLÜYOR

08.05.2021 10:09

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde hasadına başlanılan papaz eriğinde, fiyatların geçen yıla oranla yüzde 100 artması üreticinin yüzünü güldürdü.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde hasadına başlanılan papaz eriğinde, fiyatların geçen yıla oranla yüzde 100 artması üreticinin yüzünü güldürdü.

İncirliova'da yaklaşık 2 bin kişinin geçim kaynağı papaz eriğinde, hasat başladı. Sezondan beklentileri yüksek olan üreticiler, fiyatların da kaliteye göre toptan kilo başına 18 ila 22 lira arasında seyretmesinden memnun oldu. Bölgedeki bahçelerden toplanan papaz eriği, Sandıklı ve Acarlar mahallelerindeki işletmelere teslim ediliyor. Burada ayıklanarak elemeden geçirilen erikler yarım kiloluk, kiloluk veya 5 kiloluk paketlere giriyor. Paketler başta İstanbul, Bursa ve İzmir olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerindeki hallere gönderiliyor. Bölgedeki toplam 5 bin dönüm arazideki ağaçlardan yıllık ortalama 1500 ton civarında papaz eriği üretilirken, yöre ve ülke ekonomisine ciddi bir katkı sağlanıyor. Hasadın başlamasıyla İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya da üreticileri ziyaret ederek sezonun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Acarlar Mahallesi'nde işletmeci Eşref Arpakçı, "Papaz eriği tarladan toplanarak işletmemize geliyor. Burada büyük, orta ve küçük olmak üzere 3 boya ayrılıyor. Müşterilerimizin isteğine göre paketleniyor. Kasalar halinde, İstanbul, İzmir, Bursa ve çevre illere gönderiyoruz. İşletmemizde sezonda 100 ila 120 ton arasında papaz eriği işliyoruz" dedi.

Papaz eriğinin birçok ailenin geçim kaynağı olduğuna değinen üretici Bayram Büyüten, "Sandıklı Mahallemizde bu seneki fiyatlar çok iyi durumda gözüküyor. İlçe genelinde papaz eğrinden kazanç sağlayan üreticilerde memnun durumda. İyi bir sezon geçireceğimizi temenni ediyorum" dedi.

'TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ'

Sandıklı Mahalle Muhtar Fazlı Kurşunlu, "1975 yılından bu yana mahallemizde papaz eriği üretimi yapılıyor. Mahallemizin yer ve toprak bakımından da iyi olmasıyla, ince kabuklu ve sulu olmasıyla standartların üstünde erik üretiliyor. İnşallah çiftçiler, tüccar ve çalışanlarda bu sene emeklerinin karşılığını alırlar. Önemli olan insanlara en iyi şekilde kaliteli temiz ve doğal bir erik yedirmektir. Türkiye'nin en iyi papaz eriği Sandıklı Mahallemizde yetişmektedir" dedi.

İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı ise yeni sezonda erik üreticilerine bereketli bir sezon dileyerek fiyatları iyi olmasının herkesi mutlu etti.

Göründü Dökümü

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-Erik bahçesinden görüntü

-Erik toplayanlardan görüntü

-İşletmede eriklerin ayıklanmasından görüntü

-İşletmeci Eşref Arpakçı röp.

-Tüccar Bayram Büyüten röp.

-Muhtar Dazlı Kurşunlu röp.

-Genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)

PAPAZ ERİĞİ ÜRETİCİSİNİN YÜZÜ GÜLÜYOR
PAPAZ ERİĞİ ÜRETİCİSİNİN YÜZÜ GÜLÜYOR
PAPAZ ERİĞİ ÜRETİCİSİNİN YÜZÜ GÜLÜYOR
PAPAZ ERİĞİ ÜRETİCİSİNİN YÜZÜ GÜLÜYOR
PAPAZ ERİĞİ ÜRETİCİSİNİN YÜZÜ GÜLÜYOR
PAPAZ ERİĞİ ÜRETİCİSİNİN YÜZÜ GÜLÜYOR
PAPAZ ERİĞİ ÜRETİCİSİNİN YÜZÜ GÜLÜYOR
PAPAZ ERİĞİ ÜRETİCİSİNİN YÜZÜ GÜLÜYOR
PAPAZ ERİĞİ ÜRETİCİSİNİN YÜZÜ GÜLÜYOR
PAPAZ ERİĞİ ÜRETİCİSİNİN YÜZÜ GÜLÜYOR

İncirliova, Sandıklı, Hisarcık, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PAPAZ ERİĞİ ÜRETİCİSİNİN YÜZÜ GÜLÜYOR - Son Dakika


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