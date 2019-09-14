Son Dakika Haberleri: Papaz Koyu'nda UMKE tatbikatı
Son Dakika Güncel Haber

Papaz Koyu'nda UMKE tatbikatı

1 saat önce

UMKE ekipleri 16. Bölge Eğitim Tatbikatını Kumluca Mavikent Papaz Koyu mevkinde gerçekleştirdi.

Papaz Koyu'nda UMKE tatbikatı, System.String[]

UMKE ekipleri 16. Bölge Eğitim Tatbikatını Kumluca Mavikent Papaz Koyu mevkinde gerçekleştirdi. Tatbikatta dağda, suda, enkazda ve diğer kazalarda kurtarma senaryoları canlandırıldı.


Antalya, Burdur ve Isparta illerinden oluşan Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) 16. Bölge Eğitim Tatbikatı Kumluca Mavikent Papaz Koyu mevkinde gerçekleştirildi. Tatbikata, 34 eğitmen ve 80 katılımcı ile beraber toplam 114 UMKE gönüllüsü katıldı.


Ayrıca 1 Antalya AFAD Timi, Antalya Sahil Güvelik Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi (DEGAK-8) ve TCSG-70 Gemisinin de destek verdiği tatbikat 3 gün sürdü.


İçerisinde dağda, suda, enkazda ve diğer kazalarda kurtarma senaryolarından oluşmuş etaplarda profesyonel makyaj, gerçek kazalı araçlar ve diğer yapı malzemeleri kullanılarak katılımcılara gerçekçiliği arttırılmış simülasyonlar uygulatıldı. Tatbikatta UMKE personelinin bilgi beceri ve tecrübelerinin arttırılmasının yanında diğer kurtarma ekipleri ile de koordineli çalışma yeteneğinin geliştirilmesi hedeflendi. - ANTALYA

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Mavikent, Antalya, Kumluca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 10:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşini 15 yerinden bıçaklayan katil koca, "İstemeden oldu" dedi
Baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, kör olmaktan kurtuldu Kırıp dökmenin serbest olduğu "stres odalı" otel 12 yaşındaki Hakan, ineğin telef olma nedenini araştırırken canından oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 11:32:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Papaz Koyu'nda UMKE tatbikatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]