Papel Bahçe: Çorlu'nun Yeni Lezzet Durağı - Son Dakika
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Papel Bahçe: Çorlu'nun Yeni Lezzet Durağı

29.03.2023 00:32
Papel Bahçe: Çorlu'nun Yeni Lezzet Durağı

Çorlu'da işletme serüvenine kahve ile başlayan Papel Bahçe, müşterilerin beğenisi ve ilgisi üzerine restoran sektörüne hızlı bir giriş yaptı.

Kahve ile sektöre giren Papel, kahvelerinin ve müşterilerinin beğenilerini üst seviyede kazanarak sektörde liderlik koltuğuna adeta adını yazdırmaya talipken restoran sektörüne de hızlı bir giriş yaptı. Dünya mutfağı, özenle hazırlanmış etleri, kaliteli servis ve müşteri memnuniyeti ile birlikte Çorlu'da hizmet vermeye başladı.

ÖNCELİK MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Papel Bahçe işletmesinin ana misyonu olarak, "Önceliğimiz tazelik, memnuniyet ve servislerinin hızlı bir şekilde servis edilerek müşterilerin mutlu bir şekilde işletmemizden ayrılmasıdır. Çorlu halkının güvenle gelebileceği bir numaralı işletme olmaya talibiz." karşımıza çıkmaktadır.

LEZZETİ TÜM ÇORLU'DA KONUŞULACAK

Türk mutfağından dünya mutfağına kadar işletmeye gelen misafirlerin her türlü damak zevkine uygun tabaklar servis ettiklerini amaçlayan Papel Bahçe işletmesi, tümüyle gelen her misafiri düşünerek menüleri de o şekilde oluşturdu. Alanında uzman şef aşçıları ile birlikte lezzeti tüm Çorlu'da konuşulacak.

MÜŞTERİLERİN İLGİSİYLE BÜYÜYECEK

İşletme serüvenine kahve satışı ile başlayan Papel Bahçe işletme sahibi, "Bizi şu an ilerleten ve işimizi daha da zevkle yapmamıza neden olan en yegane durum müşterilerimizin ilgisidir. Restoran sektörüne hızlı bir giriş yapıyor oluşumuz Çorlu halkının bize olan güveninden kaynaklanmaktadır. Bu güveni boşa çıkarmayarak her daim onların yanında olacağız. Kaliteli servisimiz ve özenle hazırladığımız etlerimiz ile gelen misafirlerimizin damak zevklerine uygun tabaklar servis edeceğiz." dedi.

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