Papel, Yeni Ürün ve Hizmetlerini Murat Boz ve Ozan Doğulu ile Tanıtıyor - Son Dakika
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Müzik

Papel, Yeni Ürün ve Hizmetlerini Murat Boz ve Ozan Doğulu ile Tanıtıyor

Papel, Yeni Ürün ve Hizmetlerini Murat Boz ve Ozan Doğulu ile Tanıtıyor

Türkiye'nin önde gelen fintek şirketlerinden Papel, 18 Aralık'ta düzenleyeceği Papel Fest ile kullanıcılarına unutulmaz bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor. Volkswagen Arena'da gerçekleşecek etkinlikte Murat Boz ve Ozan Doğulu sahne alarak festivale coşku katacak.

19.11.2024 17:11
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Papel Fest, şirketin yeni ürün ve hizmetlerini tanıtacağı özel bir etkinlik olarak dikkat çekiyor. Etkinlikte Papel'in hayatı kolaylaştıran teknolojileri ve finansal çözümleri, kurulan özel standlarda katılımcılara sunulacak. Cashback fırsatları, uluslararası para transferleri, ön ödemeli kartlar ve dijital cüzdan gibi birçok yenilikçi ürün Papel kullanıcılarına tanıtılacak.

2.000 KİŞİYE ÜCRETSİZ BİLET ŞANSI

Etkinliğe ücretsiz katılmak isteyen kullanıcılar için Papel, özel bir çekiliş düzenliyor. Papel uygulaması üzerinden kimlik doğrulamasını tamamlayıp 250 TL'lik işlem gerçekleştiren kullanıcılar, çekilişe katılmaya hak kazanacak. Yapılacak çekilişle 2.000 kişi ücretsiz konser bileti kazanacak.

MURAT BOZ VE OZAN DOĞULU

Finans ve eğlencenin bir araya geleceği Papel Fest'te Türk pop müziğinin sevilen ismi Murat Boz ve Türkiye'nin en ünlü DJ'lerinden Ozan Doğulu sahne alacak. Etkinlikte binlerce kişinin katılımıyla eğlence dolu anlar yaşanacak.

PAPEL HAKKINDA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan 2022 yılında faaliyet izni alan Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., bireysel ve kurumsal müşterilerine hızlı, güvenli ve yenilikçi finansal çözümler sunuyor. Elektronik para, ön ödemeli kart, dijital cüzdan ve sanal POS gibi hizmetleriyle dikkat çeken Papel, "Herkes İçin Papel" mottosuyla sektörde fark yaratmaya devam ediyor.

VOLKSWAGEN ARENA'DA

18 Aralık'ta Volkswagen Arena'da düzenlenecek Papel Fest, finans dünyasının önemli isimlerini, medya ve sanat dünyasından ünlüleri ve Papel kullanıcılarını bir araya getirecek. Murat Boz ve Ozan Doğulu'nun enerjik performanslarıyla unutulmaz bir gün yaşanacak.

Papelin yeniliklerini deneyimlemek ve müzik dolu bir akşam geçirmek isteyenler, bu özel etkinliği kaçırmamalı.

Müzik, Son Dakika

Son Dakika Müzik Papel, Yeni Ürün ve Hizmetlerini Murat Boz ve Ozan Doğulu ile Tanıtıyor - Son Dakika

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