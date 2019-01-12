Son Dakika Haberleri: Papen Mustafa Futbol Okulu' Açıldı

Papen Mustafa Futbol Okulu' Açıldı

52 dakika önce

Bir dönem Galatasaray'da da forma giymiş olan 'Papen Mustafa' lakaplı Mustafa Kocabey, açtığı futbol okulu ile gençleri Türk futboluna kazandıracak.

Papen Mustafa Futbol Okulu' Açıldı, System.String[]
Bir dönem Galatasaray'da da forma giymiş olan 'Papen Mustafa' lakaplı Mustafa Kocabey, açtığı futbol okulu ile gençleri Türk futboluna kazandıracak.

Galatasaray ve Türkiye liglerinin 309 gol ile en çok gol atan oyuncusu 'Papen Mustafa' lakaplı Mustafa Kocabey, açtığı futbol okulu ile geleceğin yıldızlarını yetiştiriyor. Bayrampaşa Mehmet Akif Ersoy Halı Sahası'nda açılacak futbol okulunda Mustafa Kocabey, tecrübelerini gençlere aktaracak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:30 Kaynak: İHA

Galatasaray, Mustafa Kocabey, Papen Mustafa, Futbol, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray, Marsilya Forması Giyen Clinton N'jie'yi Gözüne Kestirdi Fenerbahçe, Serdar Aziz ile Prensip Anlaşmasına Vardı, Milli Oyuncu Yıllık 2 Milyon Euro Kazanacak

Kariyerini Almanya'nın Leipzig Takımında Sürdüren Atınç Nukan: Burada Mutluyum Norveçli Oyuncu Alexander Sörloth: Galatasaray Beni İstedi Ancak Ben Gent'i Seçtim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 17:22:08. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Papen Mustafa Futbol Okulu' Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]