Papen Mustafa Futbol Okulu' Açıldı
52 dakika önce
Bir dönem Galatasaray'da da forma giymiş olan 'Papen Mustafa' lakaplı Mustafa Kocabey, açtığı futbol okulu ile gençleri Türk futboluna kazandıracak.
Bir dönem Galatasaray
'da da forma giymiş olan 'Papen Mustafa
' lakaplı Mustafa Kocabey
, açtığı futbol okulu ile gençleri Türk futboluna kazandıracak.
Galatasaray ve Türkiye
liglerinin 309 gol ile en çok gol atan oyuncusu 'Papen Mustafa' lakaplı Mustafa Kocabey, açtığı futbol okulu ile geleceğin yıldızlarını yetiştiriyor. Bayrampaşa Mehmet Akif Ersoy
Halı Sahası'nda açılacak futbol okulunda Mustafa Kocabey, tecrübelerini gençlere aktaracak. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:30 Kaynak: İHA
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