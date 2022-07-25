Papers, Please mobile geliyor! İşte çıkış tarihi - Son Dakika
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Papers, Please mobile geliyor! İşte çıkış tarihi

25.07.2022 01:00
Papers, Please mobile geliyor! İşte çıkış tarihi

Papers, Please mobil sürümü doğrulandı. Papers, Please geliştirici, 5 Ağustos'ta Android ve iOS için oynanabilir olacağını açıkladı.

Yaklaşık dokuz yıl önce duyurulan ve oyuncuların favori yapımlarından birisi olmayı başaran Papers, Please mobil dünyasına geliyor. Geliştirici Lucas Pope tarafından yapılan açıklamaya göre, 5 Ağustos tarihinde Android ve iOS oyuncuları da bulmaca simülasyonunun tadını çıkarabilecek.

Papers, Please mobilde nasıl oynanır?

Papers, Please 8 Ağustos 2013'te Steam'de yerini aldı. Lucas Pope'un geliştirdiği simülasyon oyunu, 9 yıl sonra mobil cihazlarda da oynanabilir olacak. Twitter'dan yaptığı açıklamada oyunun 5 Ağustos'ta Android ve iOS için sunulacağını söyledi.

"Papers, Please" but small. August 5th. pic.twitter.com/87o8IqfCdF

— Lucas Pope (@dukope) July 23, 2022

Geliştiricinin paylaştığı görselde hem Android hem de iPhone görsellerine yer verildi ve Papers, Please'in mobilde de benzer bir arayüze sahip olacağı düşünülüyor. Ancak Papers, Please'in mobil versiyonunda daha basitleştirilmiş olması muhtemel.

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Papers, Please'te oyuncular, Arstotzka isimli kurgusal bir ülkede sınır kontrolünde çalışıyor. Oldukça kuvvetli bir komünist sistem tarafından yönetilen ülkede, çeşitli karışıklık yaşanıyor. Sınır muhafızı rolünü üstlenen oyuncu ise Arstotzka'ya girmek isteyen kişilerin belgelerini kontrol etmek zorunda.

Görev basit görünüyor olsa da, belli bir süre sonra Papers, Please'te işlerin karıştığını fark edebilirsiniz. Örneğin, yanlış bir kişiyi ülkeye almak bile bütün işlerinizi mahvedebilir.

Papers, Please mobile geliyor! İşte çıkış tarihi

Geliştirici Lucas Pope'a göre, mobil sürüm yine bağımsız bir oyun olarak paylaşılacak. Kısaca yeni güncellemeler alması ve yeni özelliklerin eklenmesi Pope'a bağlı.

Peki siz Papers, Please mobil sürümü hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Papers, Please mobile geliyor! İşte çıkış tarihi - Son Dakika

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