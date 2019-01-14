Paperwork Hangi Özelliklere Sahip?
1 saat önce
PaperWork Satış Direktörü Tolga Eşiz, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
PaperWork Satış Direktörü Tolga Eşiz
, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
PaperWork sisteminin özelliklerini sıralayan Eşiz, konuşmasına şöyle devam etti: "PaperWork, işletmenin sahip olduğu tüm süreçleri ve dokümanlarını yönetir. BPM, PPA, IoT, ECM gibi çözümler ile entegrasyonu sağlayarak kurumlara uçtan uca hizmet sunar."
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:32
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