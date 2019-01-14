Son Dakika Haberleri: Paperwork Hangi Özelliklere Sahip?

Paperwork Hangi Özelliklere Sahip?

1 saat önce

PaperWork Satış Direktörü Tolga Eşiz, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

PaperWork Satış Direktörü Tolga Eşiz, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

PaperWork sisteminin özelliklerini sıralayan Eşiz, konuşmasına şöyle devam etti: "PaperWork, işletmenin sahip olduğu tüm süreçleri ve dokümanlarını yönetir. BPM, PPA, IoT, ECM gibi çözümler ile entegrasyonu sağlayarak kurumlara uçtan uca hizmet sunar."
Kaynak: Wise.tv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:32 

TV, Tolga Eşiz, Sektörel, Ekonomi
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