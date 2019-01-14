Son Dakika Haberleri: Paperwork İşletmelere Hangi Faydaları Sağlıyor?

Paperwork İşletmelere Hangi Faydaları Sağlıyor?

1 saat önce

PaperWork Satış Direktörü Tolga Eşiz, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

PaperWork Satış Direktörü Tolga Eşiz, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

PaperWork sisteminin işletmelere sağladığı fayda ve kazanımları anlatan Eşiz, "PaperWork bütünleşik olarak tasarlanmış bir iş akışı ve doküman yönetimi sistemidir. PaperWork ile işletmelerin hem süreçlerini hem de dokümanlarını sahip oldukları tüm kurumsal uygulamalar ile ileri seviyede entegre olarak yönetmelerini sağlıyoruz" dedi.
Kaynak: Wise.tv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:32 

TV, Tolga Eşiz, Sektörel, Ekonomi
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