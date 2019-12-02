Papilon Savunma'nın halka arzına 10 katın üzerinde talep geldi

Biyometrik güvenlik sistemleri üreticisi Papilon Savunma'nın borsada satış yöntemiyle gerçekleştirdiği halka arzına 10 kattan fazla talep geldi.

Papilon Savunma'dan yapılan açıklamaya göre, kamu ve ülke güvenliği için biyometrik güvenlik sistemleri geliştiren, kişi tanıma ve kimlik yönetimi konusunda Türkiye'nin üreten gücü şirket, uluslararası arenada 53 farklı ülkede pazarlama çalışmaları yürütüyor.

Papilon Savunma'nın 6 Aralık Cuma günü Borsa İstanbul'da PAPIL koduyla işlem görmeye başlaması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Papilon Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kerimoğlu, şirket hisselerine yatırımcılar tarafından gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kerimoğlu, "Halka arz edilen payların 10 katından fazla talep toplamış olmamız gelecek hedeflerimiz açısından bizleri son derece yüreklendirdi." açıklamasında bulundu.

Hisselerin Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasının, gelecek hedeflerine hızla ulaşmaları için önemli bir mihenk taşı olduğunu belirten Kerimoğlu, "Yatırımcıların, ürün ve hizmetlerimiz aracılığıyla hem Türkiye hem de küresel arenada yarattığımız katma değere ortak olma isteğiyle Papilon Savunma hisselerine göstermiş oldukları yoğun ilgi, çalışmalarımızda ne kadar doğru yolda ilerlediğimizi göstermesi açısından bizim için ayrı bir anlam ve önem taşıyor." ifadelerinde bulundu.

-"Bu yıl Papilon Savunma dahil 6 şirketin 264 milyon TL tutarında halka arzı gerçekleşti"

Paplion Savunma'nın halka arz sürecini yöneten Gedik Yatırım Genel Müdürü Metin Ayışık ise, bu yıl Papilon Savunma dahil 6 şirketin 264 milyon TL tutarında halka arzının gerçekleştiğini bildirdi.

Şirketlerin özkaynak finansmanı için en uygun kaynağın sermaye piyasası olduğuna inandıklarını belirten Ayışık, "Papilon Savunma'nın halka arzını, 4,40 TL sabit fiyatla borsada talep toplama ve satış yöntemiyle gerçekleştirdik. Yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının ilgisi yüksek oldu, 48 yatırım kuruluşunun yatırımcılarından 10 kattan fazla talep geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Ayışık geçmişte Petkim, Türk Telekom, Tüpraş gibi arzlarda önemli sayıda yeni yatırımcının borsaya geldiğine dikkati çekerek halka arzların önündeki engellerin kalkmasının ve özendirilmesinin öneminin büyük olduğunu kaydetti.

Şirketlerin sermaye piyasasına açılmalarını sağlayacak düzenlemeler için önerileri olduğunu ifade eden Ayışık, şunları kaydetti:

"Borsadaki fiili dolaşımdaki payları ile orantılı olarak şirketlere kurumlar vergisi indirimi sağlayan düzenlemeler ve işveren payında iyileştirmeler yeni arzları teşvik edecektir; talep tarafında ise yatırımcıların temettü kazançlarından alınan verginin kaldırılması da yatırımcıları teşvik edecek ve şirketlerin zaten kurumlar vergisi ödediği düşünüldüğünde çifte vergilendirmede ortadan kalkacaktır. Türkiye mali sektörüne baktığımızda bankacılığın payının yüzde 80'lerde olduğunu görüyoruz. Kaynak sağlamada artık bankacılık ağırlıklı yapıdan sermaye piyasası araçlarıyla dengelenmenin sağlandığı yapıya geçilmesi zorunluluk haline gelmiştir."