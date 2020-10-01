Fenerbahçe, Senegalli golcü futbolcu Papiss Cisse ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu Alanyaspor'da geçiren ve sezon sonu sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki futbolcu Papiss Cisse ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Senegalli forvet Papiss Cisse ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Cisse'ye hoş geldin derken, çubuklu formamızla başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" ifadelerini kullanıldı.
Deneyimli futbolcu, Fenerbahçe'de 9 numaralı forma ile mücadele edecek. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 16:14 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Papiss Cisse, Fenerbahçe'de - Son Dakika Spor