Papiss Cisse: "Fenerbahçe reddedilemeyecek kadar büyük bir kulüp" - Son Dakika

Papiss Cisse: "Fenerbahçe reddedilemeyecek kadar büyük bir kulüp"

08.10.2020 00:59
Papiss Cisse:

Fenerbahçe'nin yeni transferi Papiss Cisse, sarı-lacivertlilerin reddedilemeyecek bir kulüp olduğunu ifade ederken, burada oynamanın kendisini heyecanlandırdığını ifade etti.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Papiss Cisse, sarı-lacivertlilerin reddedilemeyecek bir kulüp olduğunu ifade ederken, burada oynamanın kendisini heyecanlandırdığını ifade etti.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Senegalli forvet Papiss Cisse, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Transfer sürecinin kendisi açısından oldukça iyi geçtiğini anlatan 35 yaşındaki golcü oyuncu, "Fenerbahçe reddedilemeyecek kadar büyük bir kulüp. Burada olduğum için oldukça mutlu ve gururluyum. Transfer sürecinde görüşmelerimiz oldu. Farklı kulüplerden de teklif aldım ama Fenerbahçe tercihi benim için kolay oldu. Takımın şu anki durumu gayet iyi ve sahip olduğumuz oyuncular sıra dışı futbolcular. Elimizden geleni yapacağız" dedi.

"Fenerbahçe'nin hedefleri benim ilgimi çekti"

Fenerbahçe'ye transfer sürecini değerlendiren Cisse,"Erol hoca ve Emre Belözoğlu ile konuşmam oldu ve olumlu sonuçlandı benim adıma. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp ve hedefleri benim ilgimi çekti. Benim açımdan hücumda bir rekabet olması memnuniyet verici. Ben rekabeti seven bir oyuncuyum. Rekabet sizi daha fazla çalışmaya iten bir unsur. Eğer forvetseniz rekabet duygusunun yüksek olması gerekiyor. Benim açımdan bir korkum yok, beraber bir şeyleri başaracağız" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe'de oynamaktan kim heyecanlanmaz"

Fenerbahçe ile ilgili düşüncelerini de dile getiren Senegalli futbolcu, "Takım adına çalışmak için buradayım. Ortada bir hedef var ve bu hedef Fenerbahçe'nin hedefi. Kişilerden önce Fenerbahçe gelir. Benim burada bulunma bulunma sebebim gol atmak. Gururluyum, çok çalışmak gerektiğinin farkındayım. Bu çalışmayla bir yerlere varabilirsiniz. Fenerbahçe'de oynamaktan kim heyecanlanmaz. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp ve çok projesi var. Oynama fırsatım olacak ve takıma katkı sağlayacağım" şeklinde konuştu.

"Oynarsam kendimi daha mutlu hissederim"

Her futbolcu gibi oynamak istediğini de ifade eden Cisse, "Erol hocayla Alanya'da çalıştık ve güzel 1 yıl geçirdik. Birbirimizi tanıyoruz, normal olarak hiçbir futbolcu yedek kalmaktan memnun olmaz. Oynarsam kendimi daha mutlu hissederim. Burada çok fazla çalışacağım. Herkes gibi ben de oynamak istiyorum ama burada göstereceğim performansla formayı hak etmek istiyorum" diye konuştu.

Son olarak transferinin açıklanma videosunu izlediğini ve çok memnun olduğunu kaydeden Cisse, Türkiye'de Senegalli futbolcuların bulunmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Papiss Cisse, Fenerbahçe, Futbolcu, Transfer, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Papiss Cisse: 'Fenerbahçe reddedilemeyecek kadar büyük bir kulüp' - Son Dakika Spor

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