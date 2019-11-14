Son Dakika Haberleri: Papiss Cisse, G.Saray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı...
Son Dakika Spor Papiss Cisse, G.Saray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı... - Son Dakika Spor

Papiss Cisse, G.Saray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı...

6 saat önce

Galatasaray ve West Ham'la ismi anılan Alanyasporlu Papiss Cisse'nin transferiyle ilgili menajeri Çağlar Meker konuştu.

Papiss Cisse, G.Saray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı..., System.String[]

Galatasaray ve West Ham'la ismi anılan Alanyasporlu Papiss Cisse'nin transferiyle ilgili menajeri Çağlar Meker konuştu.


Radyospor'a konuşan Çağlar Meker, "Papiss Cisse geçen sezon öncesi tam anlamıyla hazırlık dönemi geçirmemiş ve transferin son gününde Alanyaspor'a gelmişti. Papis bu sezon kamp yaptı ve iyi bir performans sergiledi. Papiss'in isminin Galatasaray'la anılması gayet doğal. Fakat bize ya da oyuncuya gelen bir teklif yok. Papiss'e yaz transfer döneminde Club Brugge'den teklif geldi. Şu anda Papiss Alanyaspor'un başarısından başka bir şey düşünmüyor." dedi.

Real Madrid'li Rodrygo'un Galatasaray'a karşı yaptığı hat-trick'i izliyoruz...

Aytemiz Alanyaspor, Papiss Cisse, Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:18 
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