Papiss Cisse, G.Saray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı...

Galatasaray ve West Ham'la ismi anılan Alanyasporlu Papiss Cisse'nin transferiyle ilgili menajeri Çağlar Meker konuştu.



Radyospor'a konuşan Çağlar Meker, "Papiss Cisse geçen sezon öncesi tam anlamıyla hazırlık dönemi geçirmemiş ve transferin son gününde Alanyaspor'a gelmişti. Papis bu sezon kamp yaptı ve iyi bir performans sergiledi. Papiss'in isminin Galatasaray'la anılması gayet doğal. Fakat bize ya da oyuncuya gelen bir teklif yok. Papiss'e yaz transfer döneminde Club Brugge'den teklif geldi. Şu anda Papiss Alanyaspor'un başarısından başka bir şey düşünmüyor." dedi.

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